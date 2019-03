SNS lança até ao final do ano aplicação para consultas por vídeochamada

Nos próximos meses um doente pode ter uma consulta com o seu médico com recurso a uma videochamada. Esta inovação do Serviço Nacional de Saúde deverá estar disponível até ao final do ano, devendo ainda no primeiro semestre do ano avançar um projeto-piloto.

Segundo conta o Jornal de Notícias na sua edição desta terça-feira a consulta será mais útil a doentes crónicos, mas depende sempre da vontade do médico em utilizar a aplicação.

De acordo com o diário esta nova plataforma vai ser disponibilizada na app Mysnscarteira e a comunicação com o médico poderá ser feita através do portal, na área do cidadão ou na app do Serviço Nacional de Saúde.

As consultas que vierem a ser efetuadas com recurso a esta ferramenta ficarão registadas, sendo também possível a prescrição imediata da receita, com recurso a outra aplicação está já disponível desde 20 de fevereiro.

De acordo com o presidente do Conselho de Administração dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, Henrique Martins, a consulta serão úteis no acompanhamento de doentes crónicos. "Esses doentes são conhecidos do médico e facilmente estes podem indicar recomendações para quadros de agudização da doentes", explicou ao JN.

Esta solução de telemedicina é conhecida no dia em que arranca a Portugal eHealth Summit 2019 , uma conferência organizada pela SPMS, EPE -- Serviços Partilhados do Ministério da Saúde e em que participam especialistas em matéria de saúde pública, cibersegurança, robótica, proteção de dados, marketing digital, inteligência artificial, telessaúde ou eProcurement.

Em Portugal já existem serviços de telemedicina, nomeadamente em zonas mais isoladas do Alentejo, em que o doente e o seu médico assistente consultam um especialista de determinada doença.