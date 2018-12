Saúde. Bloco quer discutir proposta do Governo artigo a artigo

Moisés Ferreira, deputado e principal porta-voz do BE para as questões de saúde

Uma proposta de lei com aspetos "positivos" mas que ainda regista "insuficiências" e algumas "ambiguidades" a serem esclarecidas.

Em síntese, foi este o comentário do Bloco de Esquerda, a propósito da nova Lei de Bases da Saúde proposta pelo Governo - diploma que já deu entrada formal nos serviços da Assembleia da República.

Falando ao DN, o deputado Moisés Ferreira, principal porta-voz do BE para as questões da saúde, considerou como "positivo" que a proposta de lei do Governo diga que "a gestão dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde é pública". Contudo, acrescenta ser "ambígua" a formulação do diploma que admite que essa mesma gestão pode ser "supletiva e temporariamente assegurada por contrato com entidades privadas ou do

setor social".

O que também carece de esclarecimento, segundo Moisés Ferreira, é a parte do articulado em que o Governo diz "a instalação de tecnologias médicas pesadas obedece ao planeamento nacional definido pelo membro do Governo responsável pela área da saúde" Segundo o deputado bloquista, a proposta governamental deveria ser mais precisa a determinar que este planeamento também abrange os estabelecimentos de saúde do setor privado ou social.

Outro aspeto que o BE critica é o relativo à exclusividade dos médicos no SNS. "Fica o princípio mas na prática pode não ter efeito nenhum". E, evidentemente, os bloquistas também não gostaram do facto de as taxas moderadoras não serem extintas.

Concluindo: a proposta revela "passos positivos" mas também "ambiguidades" e "insuficiências". E bastaria ao Governo e ao PS adotar as propostas do BE para essas ambiguidades e insuficiências "serem resolvidas".

O projeto do BE que revê a lei do SNS já está na comissão parlamentar de Saúde, depois de ter baixado sem votação. Essa é uma das hipóteses para o que acontecerá agora à proposta do PS e também a um projeto do PCP sobre o mesmo assunto. Os comunistas só amanhã reagirão ao articulado governamental que hoje deu entrada na AR.