Marianne Power publicou o livro 'Help Me!' no dia 6 de setembro do ano passado.

Janeiro de 2014. Marianne Power, escritora freelancer, então com 36 anos, tinha um emprego, roupas bonitas, bons amigos. Uma vida aparentemente estável. Mas "estava infeliz". "Os meus amigos estavam a casar-se, a ter filhos e a comprar casas, enquanto eu bebia demasiado, assistia a demasiada televisão e estava sempre com dívidas", conta ao DN. Numa certa noite, ao ler um livro de autoajuda, teve uma ideia: "Eu tinha lido muitos livros de autoajuda ao longo dos anos, mas nunca tinha feito nada do que eles me diziam para fazer. Em vez disso, imaginava como seria a minha se me levantasse para fazer ioga às cinco da manhã, ou se escrevesse um diário ou se fosse mais positiva. Então, tive a ideia de passar um ano inteiro a viver de autoajuda."

Marianne, filha de pais irlandeses a viver em Londres, traçou um plano: ler um livro de autoajuda por mês durante um ano e, no final, ser uma "pessoa perfeita". "Isso não aconteceu", diz, numa resposta enviada ao DN por e-mail. Em primeiro lugar, não conseguiu fazer a experiência em 12 meses consecutivos. Acabou por demorar 16 a concluir os 12 livros selecionados. "Tive de tirar meses para ganhar dinheiro ou porque simplesmente precisava de fazer uma pausa - foi muito intenso."