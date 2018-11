Salesianos visitam o Media Lab DN

O Colégio Salesiano - Oficinas de São José visitou de novo o centro educativo do Media Lab DN, nas Torres de Lisboa. Com sessão marcada de manhã e à tarde, foi nesta quarta-feira que os alunos do 8.º observaram um vídeo sobre a história e a importância do Diário de Notícias no contexto de imprensa nacional e, de seguida, receberam uma formação sobre os princípios básicos e o trabalho de um jornalista.

Após visualizarem o vídeo, os estudantes partiram para a redação das suas primeiras páginas de um jornal, que, de acordo com a aluna Joana Silva foi "uma experiência diferente mas bastante gira e educativa", e foi também a sua parte preferida. Quanto à formação, salienta que aprendeu que "o DN já tem muitos anos".

Na parte prática, o estudante Miguel Cabral afirma que aprendeu "muito nesta experiência e talvez um dia até venha trabalhar para cá".

Depois das atividades os alunos puderam ainda ficar a conhecer a redação do Diário de Notícias e do Dinheiro Vivo, vendo em primeira mão o dia-a-dia de um jornalista, e tendo liberdade para expor as suas dúvidas e ideias sobre o que é ser jornalista.

O Media Lab é um projeto educativo para promover a literacia mediática com vista a formar cidadãos ativos.