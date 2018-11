Salesianos regressam ao Media Lab

O Colégio Salesiano - Oficinas de São José voltou a visitar esta terça-feira o centro educativo Media Lab do Diário de Notícias. Mais uma vez, os alunos do 8.º ano tiveram a oportunidade de tomar contacto com aquilo que é o dia-a-dia de um jornalista. Para o estudante Lourenço d'Orey, que "quando era mais novo queria ser jornalista", o mais difícil foi "escrever os textos" mas salienta "a parte da pesquisa" como a sua preferida.

A manhã iniciou-se com a visualização de um filme sobre o percurso histórico do jornal e uma formação acerca dos princípios básicos do jornalismo, que para a aluna Caetana Teixeira, serviu para "aprender mais sobre o Diário de Notícias e sobre a sua fundação". De seguida, os estudantes partiram para uma vertente mais prática elaborando as suas próprias primeiras páginas de um jornal. Foi aí que Leonor Miranda, outra estudante, se apercebeu "como é difícil estruturar uma notícia pois temos várias informações, as da internet e as que recolhemos, e temos de as pôr de uma maneira que toda a gente perceba". Já Catarina Matos, outra aluna, não perdeu a vontade de ser jornalista "mas é um trabalho um bocado mais difícil do que eu achava: juntar as ideias e ter a certeza de que escolho a palavra certa".

Durante as atividades os alunos visitaram ainda a redação do Diário de Notícias, onde a jovem Leonor Miranda aprendeu que os jornalistas "trabalham todo o ano e que o DN nunca para, nem no Natal e nos feriados".

Segundo o testemunho da professora de matemática Maria Grizi, que acompanhou os alunos durante a visita, "hoje em dia, já que nós somos professores e formadores das novas gerações, é importante que os nossos alunos possam experimentar tudo aquilo que os possa enriquecer a nível profissional como a nível cultural, como até a nível de perspicácia e importância de saber como divulgar as verdades e os seus pontos de vista". O balanço foi positivo já que no fim das atividades "há muitos alunos que acabam por estar interessados em coisas que nunca lhes tinham passado pela frente e há alguns que inclusivamente quando vão agora pegar num jornal em papel são capazes de se lembrar daquilo que estiveram a fazer aqui".

O Media Lab é um projeto educativo para promover a literacia mediática com vista a formar cidadãos ativos.