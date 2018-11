Salesianos - Oficinas de São José visitam Media Lab

A visita começou com uma formação, na qual os alunos aprenderam a história do Diário de Notícias e compreenderam as bases da escrita jornalística, tal como realça a aluna Constança Antunes, "aprendemos um pouco da história do DN, como funciona o sistema e os vários jornais".

A seguir foram para a parte prática da atividade, na qual puderam fazer as suas próprias 1.ª s páginas de jornais: "gostei de fazer a primeira página de um jornal e de ser jornalista por umas horas", sublinha Joana Carvalho, aluna de 13 anos. Usando o site do DN online como motor de pesquisa, os mini jornalistas filtraram os conteúdos das notícias escrevendo-as por palavras próprias, nos seus jornais. Para a estudante Vera d'Orey esta experiência permitiu-lhe "estudar a notícia não só na teoria, como também no próprio ambiente de uma redação".

No fim, foram conhecer a redação do Diário de Notícias, sabendo em que ambiente trabalham os jornalistas, que para a jovem Carolina Maia, "muitos não sabiam", aprendendo, tal como a sua colega Carolina Faria, "mais sobre o tempo e as horas que os jornalistas trabalham, e o que é necessário para se ser um bom jornalista".

O Media Lab é um projeto educativo que promove a literacia mediática com vista a formar cidadãos ativos.