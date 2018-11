Ryanair impede cego de viajar por estar acompanhado pelo seu cão-guia

Samuel Natário de 32 anos perdeu a visão há seis anos por causa de um quisto que lhe apareceu no cérebro. Aprendeu a viver com quatro sentidos: trabalha na Volkswagen Autoeuropa, está a tirar um curso de Serviço Social no ISCTE e faz tudo em casa. É independente desde que acompanhado por Yolo, o seu cão-guia que foi treinado nos Estados Unidos. Sem ele perde a autonomia, mas mesmo assim, no mês passado, foi proibido de viajar para Londres por estar acompanhado pelo seu companheiro de quatro patas.

A viagem Lisboa-Londres estava marcada para as seis horas de 17 de outubro. Avisou a Ryanair atempadamente sobre a sua condição e entregou todos os documentos previstos pela companhia aérea para permitir o embarque de cães-guia nos aviões, como costuma fazer nesta circunstância. Mas chegada a altura do embarque, os funcionários da empresa não estavam informados sobre a presença de Yolo e não permitiram que Samuel utilizasse o seu bilhete de avião.

"Perdi o investimento que fiz na viagem e não cumpri o objetivo da mesma. Porquê? Pela falta de informação e profissionalismo dos colaboradores da Ryanair", explicou ao DN por e-mail Samuel Natário.

Samuel Natário acompanhado pelo seu cão-guia Yolo © Nuno Pinto Fernandes/ Global Imagens

Contactada pelo DN, a companhia aérea afirmou que colocou o passageiro num dos voos seguintes: "Lamentamos sinceramente o transtorno causado e remarcámos este passageiro no próximo voo disponível para Londres Stansted no próprio dia (sem qualquer custo)". O gabinete de comunicação da Ryanair declarou ainda que está a averiguar este caso e a assegurar-se "de que tal não voltará a ocorrer".

"O cão-guia não é um cão de companhia ou um acessório dispensável. O cão-guia é fundamental para a mobilidade e autonomia do cidadão com cegueira total, como é o meu caso. Por isso existe legislação e normas internacionais que regulam e protegem os direitos do cidadão portador de deficiência ou incapacidade", lamenta Samuel. E questiona: "Que agentes económicos são estes que não investem na formação dos seus colaboradores para um serviço orientado para os clientes e que garanta a acessibilidade universal? Que entidades auditam e avaliam o cumprimento dos direitos dos cidadãos nestas organizações?".

No site da Ryanair pode ler-se que a companhia aérea transporta passageiros com deficiências visuais acompanhados pelos seus cães-guias para todos os destinos à exceção de Marrocos e de Israel. No caso dos voos para o Reino Unido e para a república da Irlanda é necessário apresentar um passaporte válido do animal ou um certificado de saúde veterinário oficial. O cão tem ainda de estar filiado numa das seguintes instituições: Federação Internacional de Cães Guia, Cães de Assistência do Reino Unido ou Cães de Assistência Internacional. Segundo Samuel, Yolo cumpria todos estes requisitos, o que não impediu cão e dono de ficarem em terra naquela manhã.