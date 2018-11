Respirar por um dia o ar poluído da Califórnia é o equivalente a fumar oito cigarros

O incêndio de Camp Fire, que finalmente parece estar dominado, esteve ativo durante quase duas semanas, deixando grande parte da região norte da Califórnia envolta em fumo e tornando o ar irrespirável.

O incêndio causou 80 mortos e até agora mais de mil desaparecidos mas, devido à má qualidade do ar, muitas mais pessoas na região continuam a respirar ar com um nível de poluição considerado perigoso para a saúde, uma vez que o fumo tem uma mistura de gases e partículas minúsculas, oriundas de árvores e outros materiais queimados.

A determinado momento, no dia 16 de novembro, a Califórnia teve mesmo o ar mais poluído do mundo. Nessa sexta-feira, o índice de qualidade ar em Sacramento era 316, o que é considerado bastante perigoso. Respirar este ar durante um dia é o equivalente a fumar 14 cigarros. Neste momento, o índice de qualidade do ar na região é 179, o que é equivalente a oito cigarros.

Ao longo do fim de semana, a qualidade do ar foi melhorando, mas a situação pode piorar a qualquer momento, pelo a Agência para a Proteção do Ambiente (APA) recomenda que as pessoas que têm problemas de coração ou de pulmões, as mais idosas e as crianças "devem ficar dentro de casa e mantenham os níveis de atividade em baixo", e avisa ainda que "todas as pessoas devem evitar praticar atividade física ao ar livre".

O problema com o fumo dos incêndios é que as partículas são tão pequenas que conseguem infiltrar-se nos cantos e recantos dos pulmões. "Estas partículas microscópicas podem entrar para os olhos e para o sistema respiratório, causando problemas como olhos inflamados, corrimento nasal e até doenças mais graves como bronquite", lê-se no aviso da APA. "Estas partículas estão ainda associadas a mortes prematuras em pessoas com problemas crónicos de coração e pulmões".