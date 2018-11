Quer ter esta vista sobre Central Park? Prepare pelo menos 15 milhões

Chama-se 111 West 57th Street, também conhecido como a Steinway Tower, e vai ser um dos mais altos arranha-céus de Nova Iorque, com 438 metros de altura. Situado perto da Sexta Avenida, vizinho da famosa sala de concertos Carnegie Hall e com vistas privilegiadas sobre o Central Park e toda a ilha de Manathan, o edifício de 82 andares está em fase final de transformação e começou a venda dos luxuosos apartamentos. Uma curiosidade extra: será o arranha-céus mais estreito do Mundo.

No total, são apenas 46 as habitações disponíveis, com preços que vão desde os 15 milhões de euros por um apartamento de 418 metros quadrados (m2) até aos 50 milhões de euros pela penthouse de 650 m2. Com vistas únicas como as que pode espreitar na fotogaleria que acompanha este texto.

Seis anos depois de a obra ter sido anunciada, e ultrapassados os problemas de financiamento que quase levaram à falência do projeto, o 111 West 57th Street está agora perto da conclusão, prevista para o início de 2019. Com uma estrutura moderna em camadas, ao estilo bolo de casamento, a luxuosa fachada é revestida a terra cotta e bronze. "Este edifício só podia ser um edifício nova-iorquino", definiu Michael Stern, da promotora imobiliária JDS Developments, durante uma apresentação à imprensa.

"Definimos claramente, entre nós, uma filosofia em relação a este projeto: há umas 60 pessoas extremamente ricas que vão poder usufruir dos luxos interiores deste edifício, mas há oito milhões de nós que vamos olhar para ele todos os dias. Por isso, dissemos que teria de se gastar tanto na fachada como nos seus interiores. É nossa responsabilidade dar algo de volta à cidade", disse Gregg Pasquarelli, responsável do gabinete de arquitetura SHoP, que projetou o arranha-céus.

Para a construção de um edifício desta altura - atualmente, em Nova Iorque, só o One World Trade Center é mais alto (546 metros de altura) - foi utilizada uma grua especial, de 65 metros, avança a revista Forbes, que adianta também que este será o arranha-céus mais estreito do mundo, com um rácio altura-largura de 1:23.