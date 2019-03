Quem quer alugar um finlandês? Ele explica como ser o mais feliz do mundo

Não, não é nenhum novo reality show de um qualquer canal de televisão português, mas a pergunta é mesmo esta: quem quer alugar um finlandês? Trata-se apenas de uma campanha do turismo da Finlândia, que quer mostrar e ensinar aos outros povos como ser feliz como eles, oferecendo umas férias de verão gratuitas. "Alugue um finlandês e encontre a calma" é o mote da iniciativa.

Não se trata de presunção e água benta nórdica. De acordo com o Relatório Mundial da Felicidade de 2018 - e esta quarta-feira celebra-se o dia da felicidade -, a Finlândia é o país mais feliz do mundo. E é caso para dizer que o dinheiro ajuda: os finlandeses (e outros países escandinavos, que ocupam os quatro primeiros lugares, à exceção da Suécia, que só surge em 9.º) têm elevados rendimentos, expectativa de vida saudável, apoios sociais, liberdade, confiança e generosidade. Este ranking é elaborado a partir de sondagens da Gallup sobre o que sentem os inquiridos sobre o seu próprio bem-estar, para além da perceção que têm sobre temas como corrupção, generosidade e liberdade.

No índice da ONU, a Finlândia é o país mais estável, mais seguro e melhor governado do mundo e está entre os menos corruptos e os mais socialmente progressistas. A polícia do país é também a mais confiável do mundo e os seus bancos são tidos como os mais sólidos. "O PIB per capita na Finlândia é menor do que nos países nórdicos vizinhos e é muito inferior ao dos EUA", notou Meik Wiking, do Instituto de Investigação da Felicidade, na Dinamarca, quando da apresentação do estudo. "Os finlandeses são bons em converter riqueza em bem-estar."

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Os finlandeses são bons em converter riqueza em bem-estar."

No mesmo ranking, Portugal está classificado em 77.º. É verdade que o índice não inclui o sol e o clima, mas os portugueses serão pouco dados à felicidade (vá, a grande maioria dos trabalhadores neste canto da Europa deprime a ver a sua folha salarial ao fim do mês). Melhor aprender então com quem sabe.

Dez finlandeses vão abrir as portas das suas casas a estrangeiros para que estes possam então ver e experimentar ao vivo e a cores toda a felicidade finlandesa:Petri, o casal Linda e Niko, Juho, Hanna, Timo, Katja, Esko e o casal Laura e Joni dispuseram-se para o fazer.

Esko, por exemplo, é presidente da câmara de Rovaniemi, na Lapónia, conhecida por ser a cidade do Pai Natal (sim, ele existe e mora na Finlândia) e por ali passar o círculo polar ártico. No site da iniciativa diz-se que "em Rovaniemi, a natureza está por todo o lado" e o autarca pode receber até quatro pessoas na sua casa. "Esko passa a maior parte dos seus verões com a família na sua cabana de verão, que é provavelmente a maneira mais tradicional para nós, finlandeses, aproveitar os nossos dias de verão. A vida ali é cheia de atividades relaxantes, como colher bagas, cozinhar na grelha, aquecer a sauna, remar o barco e praticar jogos divertidos, como dardos e mölkky, um jogo de arremesso finlandês."

Já Hanna, profissional de marketing, na área das tecnologias de informação, diz que é uma "apaixonada pela natureza finlandesa e compartilha as suas maravilhas com os viajantes".

Hanna vive na região metropolitana do sul da Finlândia, "mas passou a maior parte dos seus verões a navegar no arquipélago e a esquiar no inverno na Lapónia, por isso está mais do que familiarizada com as muitas maravilhas da natureza finlandesa". Por isso, esta mulher propõe-se levar os seus visitantes (dois adultos e duas crianças) até casa da avó, na localidade de Ansalahti, próxima de um pequeno lago chamado Lahnajärvi.