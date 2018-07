Portugal em alerta vermelho devido ao calor

Todos os distritos de Portugal continental, o arquipélago da Madeira e os grupos Ocidental e oriental dos Açores apresentam esta terça-feira um risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV).

E a partir de quinta-feira todos os distritos do país vão estar em aviso vermelho, o mais grave, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

De acordo com o IPMA, a partir de quarta-feira de manhã (1 de agosto) estará em vigor o aviso laranja que depois passará a vermelho na quinta-feira nos distritos de Bragança, Évora, Guarda, Vila Real, Santarém, Beja, Castelo Branco, Portalegre e Braga, por causa da persistência de valores elevados da temperatura máxima.

Esta subida de temperatura deve-se a uma massa de ar quente e seco vinda do Norte de África.

O aviso vermelho ficará ativo a partir das 10.59 de quinta-feira nos distritos de Santarém, Beja, Castelo Branco e Portalegre e nos restantes distritos apenas entra em vigor às 23.59 de quinta-feira. Em todos os casos vigorará até às 05.59 de sexta-feira.

Além destes alertas, o IPMA emitiu aviso laranja a partir das 10.59 de quinta-feira para os distritos de Viseu, Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro e Coimbra, até às 05.59 de sexta-feira.

Para esta terça-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera alerta para o facto de praticamente todo o país estar com risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta. Apenas o grupo Central dos Açores (Faial, Terceira, Pico, S. Jorge e Graciosa) têm um risco moderado e baixo.

Para as regiões com risco muito elevado e elevado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera recomenda o uso de óculos de sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol e protetor solar, além de desaconselhar a exposição das crianças ao sol.

O índice ultravioleta varia entre 1 e 2, em que o risco de exposição à radiação UV é baixo, 3 a 5 (moderado), 6 a 7 (elevado), 8 a 10 (muito elevado) e superior a 11 (extremo).

O IPMA prevê para esta terça-feira, para Portugal continental, céu pouco nublado ou limpo, vento moderado a forte no litoral oeste durante a tarde e pequena subida de temperatura no Sul.

Nos Açores aguardam-se períodos de céu muito nublado com abertas, vento fraco e possibilidade de aguaceiros fracos, mas apenas no grupo central.

Para a Madeira estão previstos períodos de céu muito nublado, vento fraco a moderado e pequena descida de temperatura nas zonas montanhosas.