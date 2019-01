Astrónoma brasileira e professor em Macau candidatos a reitor da Universidade de Coimbra

Duília Fernandes de Mello, doutorada em astronomia pela Universidade de São Paulo e professora catedrática da Universidade Católica da América, é um dos dois nomes estrangeiros entre os cinco candidatos a reitor da Universidade de Coimbra.

Segundo o 'site' da associação Mulher das Estrelas, criada pela própria, Duília de Mello publicou mais de 100 artigos científicos, colabora com o Goddard Space Flight Center, da NASA, tendo sido escolhida, em 2014, pela revista brasileira Época, como uma das 100 pessoas mais influentes do Brasil.

A professora e astrónoma Duília Fernandes de Mello © Wikipedia Commons

O outro candidato estrangeiro a reitor da Universidade de Coimbra é Yang Chen, investigador nascido na Singapura, doutorado em Física pela Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, e que atualmente é professor de Matemática na Universidade de Macau.

O professor doutorado em Física Yang Chen © Universidade de Macau

A comissão eleitoral informou na noite de quarta-feira, em nota de imprensa, que foram aceites cinco candidaturas, tendo sido também excluídos cinco processos, "por não-cumprimento dos requisitos formais estipulados".

O atual vice-reitor Amílcar Falcão, professor da Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra, o docente e investigador na área da inteligência artificial Ernesto Costa e o diretor da Faculdade de Letras, José Pedro Paiva, são os outros nomes, tendo já anunciado as suas candidaturas em 2018.

As eleições para reitor da Universidade de Coimbra para o mandato 2019-2023 vão decorrer numa reunião plenária do Conselho Geral, a 11 de fevereiro, havendo a 04 do mesmo mês uma audição pública dos candidatos e uma segunda sessão, apenas para membros do Conselho Geral, no dia seguinte.

O Conselho Geral da Universidade de Coimbra é constituído por 18 representantes dos professores e investigadores, cinco estudantes, dois trabalhadores não docentes e não investigadores e dez elementos externos à instituição.

O atual reitor, João Gabriel Silva, cumpre em 2019 o seu segundo mandato à frente da Universidade de Coimbra.