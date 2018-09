Prémio Visão Champalimaud distingue primeira terapia genética para curar cegueira congénita

O Prémio António Champalimaud de Visão distingue este ano sete cientistas e cirurgiões que ao longo de quase três décadas dedicaram as suas vidas de trabalho a estudar e a desenvolver o que é hoje a primeira terapia genética disponível para curar uma doença humana hereditária: uma forma de cegueira congénita causada por uma mutação no gene RPE65. Os doentes que hoje estão curados e as novas possibilidades que se abrem para muitos outros são a melhor prova disso.

Michael Redmond, do National Eye Institute, nos Estados Unidos, Jean Bennet e Albert Maguire, do Medicine and Chindren's Hospital, em Filadélfia (EUA), Robin Ali e James Bainbridge, da University College, de Londres, no reino Unido, e Samuel Jacobson e William Hauswirth, das Universidades da Pensilvânia e da Florida, respetivamente, recebem hoje o maior prémio do mundo na área da visão.

Os sete cientistas vão partilhar o prémio no valor de um milhão de euros, atribuído pela Fundação Champalimaud em reconhecimento dos seus "extraordinários avanços científicos", que conseguiram "transformar em terapia médica", e por assim "demonstrarem o potencial de futuros desenvolvimentos em terapia genética para curar outras doenças hereditárias", como sublinha a instituição.

Este é também um prémio para uma caminhada que, embora feita de forma independente pelos diferentes grupos de investigação galardoados, acaba por ser também uma jornada comum na criação de novos conhecimentos sobre uma doença, as suas causas e as novas possibilidades para lhe pôr termo.

Foi Michael Redmond quem deu o primeiro passo na caminhada, ao descobrir que que é na ação de um gene, precisamente o RPE65, que está a chave para o saudável metabolismo da vitamina A, cujo papel é decisivo na visão.

Um gene, cães cegos de nascença e uma terapia

Há meio século, um cientista americano chamado George Wald descobriu que a vitamina A tem um papel essencial na visão, e acabou por ganhar o prémio Nobel em 1967 pela sua descoberta. Mas pouco mais se sabia até ao final dos anos de 1980.

"Não sabíamos se se tratava de um processo químico, bioquímico, ou da própria luz e Wald acabou por morrer antes de se saber isso ", explica ao DN Michael Redmond, que teve um papel essencial nessa descoberta.

"Foi no final dos anos de 1980 que percebemos que se tratava de um processo que passava por uma enzima e por aquele gene específico, e isso foi como descobrir o Santo Graal da investigação em visão", conta divertido.

Michael Redmond estava já a trabalhar na biologia da visão quando um grupo de colegas do laboratório, no National Eye Institute, nos Estados Unidos, se deparou com um anticorpo que só afetava as células foto-recetoras da retina, mas cuja função era desconhecida. "Então disseram-nos: "Podem ver o que é isto?".

Foi assim que o grupo de Michael Redmond acabou por descobrir o gene RPE65 e abriu caminho a tudo o que a seguir se desenrolou.

Aquele foi um momento "aha!", como lhe chama o investigador. "Pouco depois, descobriu-se que aquele gene é partilhado por quase todos os animais e conseguimos perceber o que ele faz, que é transformar a vitamina A na forma da vitamina utilizável pelas células da retina para a visão".

Tal como em muitas outras dimensões da vida, na ciência as coisas acontecem frequentemente desta forma: puxa-se por um fio, e a meada desenrola-se por aí fora. Assim aconteceu também neste caso. Encontrado o gene, percebida a sua função e descoberta a mutação que impede a correta síntese da vitamina A para visão, porque não pensar numa terapia genética, para trocar o defeituoso pela sua forma correcta?



(Em actualização)