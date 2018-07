Placard.pt lidera ranking das novas APPS gratuitas em Portugal

Lançada em junho, a Placard.pt para IOS está em primeiro lugar do ranking das novas apps gratuitas em Portugal, e ocupa a terceira posição no ranking geral das apps gratuitas no páis na categoria de desporto, de acordo com o site da Smilar Web, empresa que elabora o ranking das aplicações gratuitas da Applestore (Apple).

"O seu sucesso deve-se à melhoria da experiência de jogo em smartphones da Apple, que advém da elevada funcionalidade e usabilidade na navegação que oferece"

A aplicação da SAS Apostas Sociais, empresa criada em 2017, que tem como acionistas a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, a União das Misericórdias Portuguesas, a Fundação Montepio Geral, a Cáritas Portuguesa e a ACAPO - Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal, está também disponível em www.placard.pt e permite aos utilizadores apostarem em 22 modalidades desportivas, como o futebol, ténis, basquetebol, futsal e desportos motorizados. De referir que as apostas são interditas a menores de 18 anos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"O rápido alcance destas posições cimeiras da app de Placard.pt é a prova de que a mesma foi bem-recebida pelos apostadores portugueses e correspondeu às suas elevadas expectativas. O seu sucesso deve-se à melhoria da experiência de jogo em smartphones da Apple, que advém da elevada funcionalidade e usabilidade na navegação que oferece", refere Paulo Calado, vice-presidente executivo da SAS Apostas Sociais, Jogos e Apostas Online.