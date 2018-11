Perfis falsos. Será que todas as celebridades que segue existem mesmo?

Têm milhares de seguidores, recomendam restaurantes e roupas, interagem com os fãs. Agem como celebridades, mas, na realidade, não existem. Segundo o El País Retina, há perfis falsos nas redes sociais, a ser alimentados com conteúdos e interações, com o objetivo de atingirem o estatuto de influencers, para depois serem usados para diferentes fins, entre os quais para promover marcas.

Há um escritório no centro de Saragoça, em Espanha, onde, de acordo com o jornal espanhol, um grupo de jovens trabalha diariamente para gerir contas nas redes sociais de pessoas que não existem: um empresário cinquentão de Miami, uma atriz espanhola deslumbrante que se movimenta entre a alta sociedade mexicana, entre centenas de outras. Tal como as celebridades, são seguidos por milhares de pessoas, recomendam lingerie, roupas caras e restaurantes. Os fãs escrevem-lhes mensagens e, por vezes, até se apaixonam. Mas é tudo falso.

Idoya Barrabés, chefe da equipa que alimenta as contas falsas na agência de marketing digital 3lemon, conta que muitos desses perfis recebem mais felicitações nos aniversários do que as verdadeiras figuras públicas.

A proliferação de perfis falsos em redes como o Facebook, o Twitter ou o Instagram tem vindo ser associada ao aumento do ódio e da desinformação em diversos países. Fernando Monzón, o homem que comanda o escritório em Saragoça, garante, no entanto, que as personagens que cria não fazem mal. Chama-lhes kabukis, uma forma clássica de teatro japonês, na qual os homens se disfarçam para interpretar mulheres.

Segundo o El País Retina, os perfis criados pela empresa são bastante mais evoluídos do que os bots, que agem automaticamente. Estes, diz Fernando Monzón, são facilmente detetados, enquanto os kabukis são controlados por humanos, não se distinguem das contas reais e, por isso, não são banidos das redes sociais.

Há kabukis que, segundo o seu criador, já mantiveram discussões com políticos e líderes de opinião, o que lhes "dá credibilidade".

Na base da criação de personagens fictícias está o facto de ser mais barato para as empresas contratar um ator que empreste a sua imagem e dar-lhe uma reputação do que pagar pelos serviços de um influencer, que não será tão maleável e irá impor as suas condições.

Para o desenvolvimento das figuras, é necessário fazer sessões fotográficas com um modelo que ostenta o tipo de vida que supostamente leva, escrever comentários e interagir com outros perfis, nomeadamente com outros kabukis.

As contas dos chamados "pata negra", por exemplo, têm como objetivo a venda de produtos de luxo e são usados por empresas que querem atingir um determinado número de seguidores. Desta forma, conseguem chegar a milhares de perfis segmentados (como pessoas de classe média e alta), o que lhe dá mais hipóteses de venderem os seus produtos.

No total, a empresa gere 500 contas falsas. Sem revelar os nomes, por motivos óbvios, o El País diz que existem kabukis com meio milhão de seguidores nas redes sociais.

Entre os vários departamentos da empresa, há quem se dedique a criar memes, vídeos e textos para ir alimentando as contas, que obedecem a regras bem definidas. Cada membro da equipa, responsável por um determinado número de perfis, sabe o que pode ou não dizer.

Um outro departamento - o "escuta ativa" - analisa o que se diz na internet sobre as marcas, usando depois os kabukis para neutralizar o que de negativo circula na web sobre as mesmas.

De acordo com o empresário, o trabalho que desenvolve é legal: "Fazemos perfis de ficção. Não manipulamos IP nem nada parecido. Dizem-nos que enganamos porque o que contamos é falso. Alguém acha que o Super-Homem voa mesmo como se vê nos filmes?"

Mas nem toda a gente partilha a mesma opinião. Responsáveis de outras empresas de marketing ouvidos pelo diário espanhol criticam esta prática.