Pássaro alimenta cria com beata de cigarro em foto "devastadora"

A imagem da mãe corta-água a alimentar a cria com uma beata numa praia da Florida, provocou uma onda de raiva contra os fumadores descuidados. Karen Masson, que tirou as fotografias, fez um pedido ao publicá-las online: "Se fuma, por favor, não deixe as suas beatas para trás". E acrescentou: "É hora de limparmos as nossas praias e deixar de tratá-las como um enorme cinzeiro".

Várias pessoas comentaram este post, a maioria dizendo que as imagens são "devastadoras". "As pessoas são nojentas", escreveu Josee Noel, "é hora de bani-los de todo o lado! E os nossos direitos? Natureza?".

Karen Masson foi também inundada de pedidos dos meios de comunicação social internacional reproduzirem as suas fotos. Ao que ela acedeu, porque "tudo ajuda a levar as pessoas a pensar antes de atirar as beatas".

Filhote de pássaro Skimmer com uma beata © Karen Masson

A americana explicou que os pássaros alimentam-se apanhando a comida ao longo da água com os bicos abertos. "Eles não veem o que estão a apanhar. Este pássaro deve ter agarrado a beata em águas rasas".

Em praias de todo o mundo as beatas foram o lixo mais comum encontrado, de acordo com o relatório do ano passado da Ocean Conservancy. "As pontas de cigarro são tão omnipresentes que já nem as reconhecemos", dise Rachel Kippen, da coligação de Educação contra oTabaco do Condado de Santa Cruz. "Há 4,5 biliões delas a cobrir ruas, parques e praias em redor do mundo".

Rachel Kippen explicou que a maioria das pessoas não percebe que as pontas dos cigarros são feitas de acetato de celulose, um plástico que não se degrada totalmente. "Estes filtros não proporcionam nenhum benefício para a saúde dos fumadores e criam uma ameaça ambiental duradoura, especialmente para o oceano quando são descartados de forma inadequada, como a maioria é".