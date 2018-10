O papa Francisco nomeou hoje o cónego Daniel Henriques como bispo auxiliar do Patriarcado de Lisboa, estando a ordenação episcopal marcada para 25 de novembro, no Mosteiro dos Jerónimos, divulgou o Patriarcado.

Daniel Batalha Henriques, de 52 anos, era atualmente pároco de Torres Vedras e Matacães e vigário da Vigararia de Torres Vedras.

Natural da Paróquia de Santo Isidoro, em Mafra, entrou no Seminário de Almada, em 1982, e concluiu a sua formação no Seminário dos Olivais, em 1989.

Foi ordenado padre, pelo cardeal António Ribeiro, em 1990, no Mosteiro dos Jerónimos.

O novo bispo auxiliar foi nomeado cónego do Cabido da Sé Metropolitana Patriarcal de Lisboa em abril de 2011, segundo a informação do Patriarcado de Lisboa.

Numa mensagem publicada no site do patriarcado, o cardeal-patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, menciona a "dedicação e intensidade espiritual" que Daniel Henriques demonstrou na formação de seminaristas. "É especialmente esta junção de dedicação e espiritualidade, bem como de sensibilidade missionária, que mais lhe granjeia a consideração e a estima do Presbitério diocesano, assim como dos muitos fiéis que sucessivamente tem servido", indicou.

Numa entrevista, Daniel Henriques diz que se sente "muito identificado com o papa Francisco", dizendo que "não temos de ter medo de usar a palavra reforma". Além disso, considera interessante que algumas visitas apostólicas internacionais do Papa Francisco sejam a comunidades onde quase não há católicos.

"Países onde é quase residual a percentagem de católicos e ele vai lá, está lá. Ou seja, este cuidado com os últimos. Ele percebeu que há que chegar aos últimos, há que ir ao encontro das comunidades mais debilitadas, mais perseguidas, mais frágeis", indicou na entrevista ao site do patriarcado. "O Papa não está, naturalmente, a voltar as costas àquelas grandes Igrejas que têm uma grande percentagem de católicos, mas está a cuidar dos últimos. Isto é uma coisa que me desafia muito também, até como Bispo", conclui.