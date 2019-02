O tempo do silêncio acabou. Vaticano não quer esconder nada da justiça

Com vítimas de abusos sexuais a lamentarem que o Papa não as tenha recebido antes do encontro inédito que reúne bispos de todo o mundo para discutir "a proteção de menores na Igreja", depois de Francisco ter pedido que os prelados encontrem "medidas concretas e eficazes" para atacar este "mal", não se limitando a bater com a mão no peito, um dos cardeais que tomou a palavra sentenciou que o tempo de uma Igreja fechada no silêncio acabou. Como acabou o tempo dessa Igreja fugir à justiça dos homens.

No final da primeira manhã de trabalhos desta reunião, o cardeal Charles J. Scicluna reconheceu aos jornalistas aquilo que, durante a manhã já tinha defendido junto dos seus pares: à justiça tudo o que é da justiça, não ignorando que os abusos sexuais são crimes.

Para o secretário adjunto da Congregação para a Doutrina da Fé, junto da qual os crimes de abusos devem ser notificados, "os estados têm medidas de coação e um modus operandi diferente e que é importante e necessário". "Temos casos de comportamentos que são crimes e que têm de ser sujeitos à jurisdição civil. O Estado tem essa autoridade e nós temos que esperar que o Estado faça a sua tarefa", disse Charles J. Scicluna. Para a Igreja, admitiu o também arcebispo de Malta, fica reservado uma atuação "compatível e complementar".

Já antes, na segunda intervenção da manhã, realizada pelo próprio Charles J. Scicluna, na Sala do Sínodo, no Vaticano, o cardeal tinha notado que "um aspeto essencial" para melhor atuar nestes casos "é a relação apropriada com a jurisdição civil". "Estamos a falar de má conduta que também é um crime em todas as jurisdições civis", apontou.

"A competência das autoridades estatais deve ser respeitada. As leis de denúncia devem ser seguidas cuidadosamente e um espírito de colaboração beneficiará tanto a Igreja quanto a sociedade em geral", insistiu. "Os tribunais civis têm jurisdição para punir o crime e outra jurisdição para conceder indemnizações", notou.

O que vigorou, até hoje, em muitos casos e em muitos territórios, foi uma "cultura do silêncio", que segundo os responsáveis do Vaticano não pode continuar. "É um mecanismo de defesa que não é aceitável", defendeu Scicluna, apontando outro caminho, que é o da "cultura da revelação da palavra". "Isso implica coragem em enfrentar os nossos comportamentos", aquando desde o início "de maneira correta".

É curioso que, na intervenção feita aos bispos, Charles J. Scicluna recorreu a várias citações do Papa Bento XVI, de 2010, como que a reconhecer que a Igreja já há algum tempo reconheceu as falhas cometidas. Essas referências também apontam para outro reconhecimento feito pelo arcebispo de Malta: pouco se fez durante estes anos.

Em 19 de março de 2010, o hoje Papa emérito, Bento XVI, escreveu aos fiéis irlandeses, dirigindo-se a dado passo aos bispos: "Não se pode negar que alguns de vocês e os vossos antecessores falharam, dolorosamente, em aplicar as normas estabelecidas há muito tempo do direito canónico sobre o crime de abuso infantil. Erros graves foram cometidos em resposta a alegações. Reconheço como foi difícil compreender a extensão e a complexidade do problema, obter informações confiáveis ​​e tomar as decisões certas à luz de conselhos de especialistas. No entanto, deve-se admitir que erros graves de julgamento foram cometidos e ocorreram falhas de liderança. Tudo isso minou seriamente a vossa credibilidade e eficácia."

No mesmo dia em que é publicado um livro de investigação sobre a homossexualidade na Igreja (e, em particular, no Vaticano), depois de também setores ultraconservadores - encabeçados por dois cardeais, o americano Raymond Burke e o alemão Walter Brandmüller, que desejam ver o Papa resignar - terem apontado o dedo a "uma praga da agenda homossexual" por trás dos abusos de menores, o cardeal Scicluna refutou este argumento. Sem precisar de se referir à carta de Burke e Brandmüller.

Não é por se ser homossexual que se abusa de menores. "Generalizar sobre uma categoria de pessoas nunca é legítimo", defendeu. "Há outras variáveis", afirmou. "Não hesito em dizer que também a luxúria traduz uma inclinação pessoal, mas nunca ousaria indicar uma categoria como sendo aquela que tem propensão a pecar", completou.

Também Federico Lombardi, antigo porta-voz do Vaticano e moderador deste encontro, presente na conferência de imprensa que sintetizou os trabalhos da manhã, recusou a ligação entre o celibato e os abusos de menores. Sem fechar a porta que o tema venha a ser discutido por algum dos grupos de trabalho.