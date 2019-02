"O essencial é não deixar ninguém para trás, daí vem muito do nosso sucesso"

A Daniela diz que nesta escola "há uma família, noutra, maior, seria apenas mais uma". E até a incentivam a fazer aquilo de que mais gosta: cantar. Para a Lara, igualmente de 16 anos e aluna do 11.º ano, "esta é a segunda casa", onde ganha conhecimentos para o futuro na área do Direito e também aprende a ser "boa pessoa, a viver em sociedade", enquanto o Vítor até pensou em desistir no 10.º ano mas, com a força dos colegas e o incentivo dos professores, resistiu e hoje está no 12.º ano, com boas notas.

São todos alunos da Escola Dr. Machado de Matos, até há pouco tempo denominada Escola Básica e Secundária de Felgueiras. No ranking dos percursos de sucesso escolar, deu um salto "espetacular", como se orgulham os seus alunos e professores: do 70º lugar passou para o segundo e é mesmo a melhor escola pública neste indicador.