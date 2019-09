"Eu não quero viver nas cinzas. Quero ter um futuro. Quero ser professora e para isso preciso de ter alunos", diz Catarina Alpoim. A lisboeta tem 27 anos, estuda Belas Artes e esta sexta-feira é uma entre milhares de pessoas que pedem aos políticos para colocaram o ambiente nas suas agendas.

A greve global desta sexta-feira assinala o encerramento da Semana Global pelo Clima (20 a 27 de setembro), em que participam 170 países, e é a terceira realizada pelos jovens portugueses desde o início do ano. "O ambiente não tem preço. Quero o mundo que mereço", pedem.

Querem garantir a neutralidade de carbono até 2030, pedem o encerramento das centrais de carvão na próxima legislatura e o fim dos projetos que aumentem as emissões a nível nacional, como o aeroporto do Montijo. No manifesto, publicado na página oficial do movimento, reivindicam ainda uma reforma da floresta, da agronomia e a gratuidade dos transportes públicos.

A principal diferença entre este protesto e os anteriores é que desta vez não são só os jovens quem desfila entre o Cais do Sodré e o Rossio, em Lisboa. A manifestação conta com o apoio de mais de 50 organizações, como a Zero, e foi aceite por três sindicatos, que entregaram pré-avisos de greve: a Federação Nacional dos Professores (Fenprof), o Sindicato de Todos os Professores (STOP) e o Sindicato dos Trabalhadores da Saúde, Solidariedade e Segurança Social (STSSSS).

Segundo estimativa policial, nas ruas da capital estão a manifestar-se esta tarde mais de mil pessoas. O grito pela luta contra as alterações climáticas repete-se em 30 cidades portuguesas.

Na capital, enquanto decorre a manifestação, a Extinction Rebellion Portugal - um movimento internacional que chegou a Portugal há um ano - junta-se à Greve Climática Global através de um bloqueio na avenida Almirante Reis, marcado para as 17.00. Às 20:00 está ainda prevista uma vigília que parte do Príncipe Real para chegar à Assembleia da República.

Terceira greve climática este ano

A primeira paralisação aconteceu em março e contou com a presença de cerca de 20 mil jovens a lembrar que "não há planeta B". Em maio, dois dias depois das eleições europeias, os estudantes voltaram a trocar as salas de aula pela rua em nome do combate às alterações climáticas - um protesto que se estendeu por mais de uma centena de países. Só em Lisboa, em frente ao Parlamento, estiveram mais de cinco mil jovens, apoiados por associações ambientalistas como a Zero.

A iniciativa global partiu da adolescente sueca Greta Thunberg, de 16 anos, que se tornou uma ativista na luta contra as alterações climáticas, desafiando decisores políticos de todo o mundo. Ficou conhecida por ter incentivado todos os estudantes a fazerem greve às "sextas-feiras, pelo futuro", denunciando a inércia dos políticos nacionais e internacionais perante as alterações climáticas."Eu não quero a vossa esperança. Eu não quero que sejam esperançosos. Eu quero que vocês entrem em pânico", dizia Greta, perante líderes mundiais reunidos em Davos, no Fórum Económico Mundial, em janeiro deste ano.