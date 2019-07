Nova técnica de ligação de nervos permite reverter paralisia nos braços

Pessoas que tinham uma mão ou um braço paralisados conseguem agora mover esses membros após uma cirurgia inovadora que consegue fazer uma nova ligação de nervos no interior do corpo. Foram cirurgiões australianos que avançaram com esta técnica que permite aos pacientes voltar a fazer ações como alimentarem-se, rodar uma chave, manusear dinheiro e digitar no teclado de um computador.

Paul Robinson, 36, de Brisbane (Austrália), disse que a cirurgia inovadora lhe deu a independência que ele nunca imaginou conseguir voltar a ter. A função totalmente normal não foi restaurada, mas os médicos dizem que a melhoria nos movimentos representa uma grande mudança de vida.

Os doentes que participaram neste ensaio clínico tinham o movimento dos seus membros afetado. Basicamente as lesões na medula espinal impedem que as mensagens saiam do cérebro para controlar o resto do corpo. A consequência é a paralisia. Mas as pessoas que se submeteram a esta nova técnica ainda eram capazes de mover alguns músculos dos braços, o que é decisivo.

O que os médicos australianos fizeram foi religar os nervos funcionantes que conduzem da medula espinal para esses músculos. Os nervos foram cortados e, em seguida, ligados aos que controlam outros músculos - os que permitem estender o braço ou abrir e fechar a mão.

"Acreditamos que a cirurgia de transferência de nervo oferece uma opção nova e excitante, concedendo aos indivíduos com paralisia a possibilidade de recuperar as funções dos braços e das mãos para realizar tarefas quotidianas. Ganham independência e capacidade de participar mais facilmente na vida familiar e profissional", disse Natasha van Zyl, da Austin Health, de Melbourne.

A médica realça que ninguém será um pianista depois deste procedimento. "Definitivamente, não estamos a restaurar a função normal das mãos",disse Van Zyl à BBC. O objetivo fixa-se em duas áreas - abrir e fechar a mão e poder estender o cotovelo para alcançar um objeto, o que pode transformar a qualidade de vida da pessoa.

Paul Robinson foi um dos pacientes no teste. Em fevereiro de 2015, caiu quando andava de bicicleta e o acidente danificou a medula espinal. "Eu não tinha movimento nas minhas mãos ou dedos, nenhum movimento do braço para baixo", disse o homem que teve de voltar a viver com os pais e precisava de ajuda para tarefas como cortar a comida.

Dois dias antes do dia de Natal de 2015, teve os nervos reprogramados, naquilo que foi, diz hoje, uma das experiências mais dolorosas da sua vida. Começou aí o processo de recuperação e de fisioterapia para reaprender a movimentar as mãos e os braços. Agora, tudo mudou. "Recentemente mudei para a minha própria casa e estou a viver de forma independente. Nunca pensei que seria possível viver sozinho. Fez uma diferença enorme na minha vida - poder cortar comida, segurar talheres normais e usar uma caneta para escrever na universidade."

Mas o sucesso da cirurgia não é garantido em todas as pessoas. No estudo, publicado na Lancet , 59 transferências de nervos foram realizadas em 16 doentes. Falharam em quatro casos A cirurgia é mais bem-sucedida quando realizada entre seis meses a um ano após a lesão inicial.