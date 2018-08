No Bairro Alto romano, o ponto de encontro é o largo da igreja

Trastevere, ou para português ler "além do Tibre", é um dos bairros históricos de Roma. E se a capital italiana partilha com Lisboa as sete colinas, também este bairro tem uma correspondência com a capital portuguesa. Tal como o Bairro Alto também ganhou uma nova vida e é um dos bairros mais trendy da cidade italiana.

Não importa o ponto de entrada, todas as suas ruelas vão dar à praça onde reina a Basílica de Santa Maria in Trastevere. E é aqui que os jovens se encontram para sair à noite, conversa ou simplesmente assistir aos constantes espetáculos de rua. Mas também para frequentar as suas lojas mais alternativas.

Espetáculos de rua vão animando as noites © DR

No ano em que fiz Erasmus acabámos ao acaso por nos tornar moradoras do bairro. O único motivo, aliás, porque éramos olhadas com inveja pelos nossos colegas italianos. Era aí que ficava o bar onde seguimos todos os jogos do Mundial que Itália acabaria por vencer e onde sempre fomos recebidos como se fossemos da casa. Tanto que no final acabámos a convencer a Valentina, dona do bar, a trocar a sua lua-de-mel tropical por Lisboa, em pleno mês de fevereiro.

É por esta atmosfera de festa, mas também de proximidade que se torna inevitável visitar as suas ruas em cada visita a Roma. E é por isso que não me esqueço de incluir Trastevere nas dicas que dou aos amigos que visitam a cidade.