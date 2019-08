Na Praia das Maçãs há um cartaz que celebra a baixa taxa de natalidade

"Celebrate low birth rates" - é assim, com letras garrafais e em inglês, que um cartaz colocado junto à estrada, na Praia das Maçãs, no concelho de Sintra, pede a todos os turistas que "celebrem as baixas taxas de natalidade".

O cartaz faz parte da campanha da empresa holandesa The Great Decrease que colocou cartazes também em Singapura e na Holanda. Além do apelo para celebrar a baixa taxa de natalidade, no site da empresa é possível ver um outro cartaz que diz "Shrink towards abundance" ("encolham em direção à abundância"): "Num mundo sobre-povoado, ter menos filhos é maior ação pró-crianças que se pode tomar", explica a The Great Decrease. Assim, esta campanha internacional visa "encorajar os países com baixas taxas de natalidade a celebrar este facto".

Portugal foi um dos três locais escolhidos para colocar cartazes porque é um dos países europeus com mais baixa taxa de natalidade (1,2). Em Singapura a taxa de natalidade é de 1,3 e na Holanda 1,6.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O DN tentou contactar com a The Great Decrease para saber mais pormenores sobre esta campanha mas até agora não obteve qualquer resposta. Contactado pela Rádio Renascença, Sascha Landshoff, responsável pela campanha da The Great Decrease, explica que a escolha de Portugal se deve, precisamente, aos baixos valores referidos. "Não havendo uma razão especifica" para que a empresa tenha optado pela afixação em Sintra. "The Great Decrease é um alerta para se olhar para o declínio da população sob uma nova perspetiva", explica Sascha Landshoff. Também garante que cartazes como o da Praia das Maçãs servem meramente para "encorajar as pessoas a adotarem o declínio da população".

De acordo com um relatório publicado pela ONU em junho passado, neste momento a população mundial é de 7,7 mil milhões e a manter-se o ritmo de crescimento espera-se que em 2050 os habitantes da Terra sejam 9,7 mil milhões, o que levanta muitas questões sobre a sustentabilidade do planeta.

Por esse motivo, nos últimos anos surgiram várias campanhas de sensibilização para a necessidade de não contribuir para o aumento da população. Por exemplo, o príncipe Harry, do Reino Unido, anunciou que quer ter apenas dois filhos: "Eu sempre pensei: este lugar onde vivemos é emprestado. E, certamente, sendo tão inteligentes como nós somos, ou tão evoluídos como é suposto sermos, deveríamos ser capazes de deixar algo melhor para a próxima geração", justificou.

Mais radical, o movimento BirthStrike é formado por homens e mulheres que decidiram não ter filhos para evitar o chamado "colapso ecológico".

O cartaz originou algumas críticas nas redes socais, onde se chegou a questionar a sua legalidade, uma vez que a alínea C do Artigo 7.º do Código da Publicidade explica que é ilegal qualquer anúncio que "atente contra a dignidade da pessoa humana" e também que "tenha como objeto ideias de conteúdo sindical, político ou religioso". Mas a Câmara Municipal de Sintra garantiu à Renascença que o cartaz "está legalizado, encontra-se em local licenciado e com os pressupostos legais cumpridos".