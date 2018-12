MP tem novos indícios sobre influência da EDP no governo de Sócrates

A administração da EDP terá participado no planeamento do regime CMEC - Custos para a Manutenção do Equilíbrio Contratual. O envolvimento da gestão de topo da elétrica terá sido feito através de Rui Cartaxo, na altura assessor do ministro Manuel Pinho, segundo mostram e-mails revelados esta noite pela SIC.

Segundo a estação de televisão, estes e-mails terão chegado já ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).

Num email que João Manso Neto, citado pelo jornal Expresso, administrador da EDP, enviou a 8 de janeiro de 2007 ao presidente executivo da elétrica, António Mexia, pode ler-se: "Falei hoje com RC [Rui Cartaxo] que me disse que já havia falado com a CGD [Caixa Geral de Depósitos] e CSFB [Credit Suisse First Boston] para os contratar para fazerem a avaliação do domínio hídrico em duas semanas. Confirmou-me ter lido os documentos que lhe enviámos e que lhe pareceram bastante bem."

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Manso Neto revela no mesmo e-mail as sugestões que a administração da EDP fez a Rui Cartaxo. "Sugeri-lhe duas coisas: a) que aprovasse rapidamente o Decreto-Lei dos CMEC para não termos problemas com os auditores. RC [Rui Cartaxo] percebeu e disse-me que ia tentar que o assunto fosse a Conselho de Ministros esta semana; b) Acompanhasse a tramitação do pedido de autorização legislativa da lei da água prevenindo atrasos burocráticos".

Segundo a SIC, a investigação a Manuel Pinho continua por parte do Ministério do Público e com mais pistas, estando o CDIAP a analisar o envolvimento da Caixa Geral de Depósitos no financiamento do projeto industrial da espanhola La Seda de Barcelona em Sines. O projeto tornaria o banco estatal o maior credor da fábrica da Artlant, que em 2017 entrou em insolvência.