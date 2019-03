Morreu Antero da Palma-Carlos, pai da imunoalergologia em Portugal

O médico e fundador do Centro de Diagnóstico e Tratamento em Alergologia, Imunologia Clínica e Medicina Interna, Antero da Palma-Carlos, morreu esta quinta-feira, em Lisboa, aos 86 anos.

"Especialista de renome mundial na especialidade de Imunoalergologia, Antero da Palma-Carlos fundou a primeira consulta hospitalar de Imunoalergologia de Portugal no Hospital de Santa Maria em Lisboa em 1961 e foi o responsável pela criação da Especialidade de Imunoalergologia em 1983", lê-se no comunicado disponibilizado por Amélia Spínola Santos e Anabela Lopes, duas colegas médicas.

O Presidente da República recordou o médico como "uma referência da medicina" portuguesa e "admirável exemplo de uma vida dedicada ao serviço da comunidade".

Antero da Palma-Carlos é um "exemplo maior de médico humanista, especialista de renome mundial no campo da Imunoalergologia" que deixa uma "vasta obra científica e, acima de tudo, uma marca indelével em milhares de discípulos da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa", lê-se na mensagem de Marcelo Rebelo de Sousa publicada no site da Presidência da República.

O Presidente sublinhou ainda que o médico "cultivou as artes e a música, com destaque para a ópera, sobre a qual escreveu textos luminosos, que deslumbram pela densidade do saber, pela clareza da escrita e pelo seu profundo sentido humano".

Um currículo brilhante

O "pai da imunoalergologia" em Portugal nasceu a 21 de março de 1933 e era filho de Adelino da Palma-Carlos, professor de Direito e primeiro-ministro do I Governo Provisório de Portugal, e de Elina Guimarães, jurista, escritora e ativista dos direitos das mulheres.

O corpo esteve em câmara ardente na Igreja de Santa Joana Princesa, em Lisboa, na sexta-feira, e o funeral realiza-se este sábado às 14:15 para o Cemitério dos Olivais.

Professor catedrático jubilado de Medicina Interna, Imunoalergologia e Imunologia da Faculdade de Medicina de Lisboa, foi diretor de serviço de Medicina do Hospital de Santa Maria, especialista em Medicina Interna e Imunoalergologia, Diretor da Unidade de Imunoalergologia neste hospital e coordenador das áreas de Imunologia, Imunologia Clínica, Imunoalergologia e Medicina Interna da Faculdade de Medicina de Lisboa.

A nível internacional, de acordo com a nota, Palma-Carlos presidiu à International Association of Asthmology (Interasma) e à Foundation for Allergy Research in Europe-FARE. Foi vice-presidente da EAACI (European Academy of Allergy and Clinical Immunology).

Foi também presidente e presidente honorário do Board of Allergology da Union Européenne des Médicins Spécialistes (UEMS) e do Comité de Especialidades e Ensino da European Academy of Allergy and Clinical Immunology, e presidiu ainda à Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica (SPAIC) e à Sociedade Luso-Brasileira de Alergologia e Imunologia (SLBAIC).

Cavaleiro da Ordem Nacional de Mérito francesa, o médico foi agraciado com a Medalha de Ouro da Universidade de Nagoya, no Japão, e a Medalha de Ouro da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica.

Ao longo da sua carreira, entre 1960 e 2017, publicou mais de 800 trabalhos científicos, tendo ainda tempo, nos últimos anos, para escrever sobre a sua grande paixão, a ópera, que aliás chegou a ser a banda sonora das suas consultas no consultório que mantinha em Lisboa.