Microsoft suspende atualização de outono do Windows 10

A Microsoft suspendeu a atualização de outono para o sistema operativo Windows 10, na sequência de várias queixas dos utilizadores que dão conta de um 'bug' que elimina ficheiros pessoais, entre os quais documentos e fotografias.

"Parámos a distribuição do Windows 10 October 2018 Update (version 1809) para todos os utilizadores enquanto investigamos relatos isolados de utilizadores que perderam alguns ficheiros depois de atualizarem", pode ler-se na página de suporte da Microsoft. Não se sabe ao certo quantos utilizadores foram afetados por esta falha.

Em plataformas como o Twitter e o Reddit são várias as queixas dos utilizadores que dão conta do problema. Aparentemente, foram afetados ficheiros associados aos perfis pessoais.

As novidades da atualização de outono do Windows 10 foram apresentadas na última semana. Apesar de a Microsoft só ter planeado para a próxima semana o lançamento da atualização através do sistema de updates, a verdade é que a empresa permite, desde a última semana, a instalação imediata da atualização, bastando clicar num link.

Mas esta não foi a única atualização do Windows 10 a apresentar falhas. No início deste ano, a Microsoft teve de adiar o lançamento do "Windows 10 April 2018 Update" por provocar o famoso "Ecrã Azul da Morte", tendo sido uma falha que foi detetada ainda antes da disponibilização para o público.

A Microsoft ainda não adiantou uma data para o relançamento da atualização de outono do Windows 10, uma vez que está focada na investigação dos problemas e na procura de uma solução possível para os evitar no futuro. Até lá, recomenda-se que os utilizadores não instalem a versão atualmente disponível.