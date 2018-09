Microsoft está a testar alertas para quem tenta instalar o Chrome ou o Firefox

Google faz com que YouTube seja lento no Firefox, Edge e Safari. Saiba como contornar o problema

A empresa norte-americana Microsoft, detentora do Windows 10, está a testar um sistema de envio de alertas para os utilizadores que tentem instalar browsers como o Chrome e o Firefox no computador. De acordo com o The Verge , esta funcionalidade, que tem sido testada por algumas pessoas, não estará disponível na próxima atualização do Windows 10, com lançamento previsto para o próximo mês de outubro. Mais um passo na guerra dos browsers.

"Já tem o Microsoft Edge - o browser mais rápido e seguro para o Windows 10", pode ler-se na mensagem enviada para os utilizadores.

Ainda assim, estes alertas podem ser desligados pelos próprios utilizadores e podem ficar sem efeito caso o feedback seja negativo.

Recorde-se que anteriormente a Microsoft procurava incentivar a migração para o Edge de outras formas, enviando notificações para os utilizadores do Google Chrome, mostrando anúncios do OneDrive no Explorador de Ficheiros e forçando os utilizadores do Windows 10 Mail a usarem o Edge para todos os links.