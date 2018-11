Media Lab recebe Externato de S. José e Escola Básica D. António da Costa

Os alunos do 6.º ano do Externato de S. José visitaram esta manhã o Media Lab do Diário de Notícias para realizar o workshop "Redação do Séc. XXI". À tarde, foi a vez de os estudantes do 8.º ano da Escola Básica 2, 3 D. António da Costa serem jornalistas por um dia.

As visitas começaram com o visionamento de um vídeo sobre a história do DN, os seus colaboradores mais influentes e a evolução do jornal até aos dias de hoje. De seguida, os jovens aprenderam os conceitos básicos de jornalismo, de forma a estarem aptos a escrever as suas próprias primeiras páginas. Este foi o momento preferido do aluno Pedro Diniz que achou esta actividade "excepcional" e considerou a visita, no seu todo, "muito instrutiva e divertida".

Após receberem esta breve formação, as turmas seguiram para a redação, onde descobriram como se organizam os jornalistas no seu local de trabalho e quais as suas rotinas diárias. O estudante João Silva achou esta visita "muito interessante", assim como Nádia Gil e Júlia Silva, que a consideraram uma "visita muito diferente".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O Media Lab é um projeto educativo para promover a literacia mediática com vista a formar cidadãos ativos.