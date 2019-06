Matilde, a bebé especial. Pais conseguem 394 mil euros e vem aí uma corrida solidária

Os pais de Matilde, a bebé especial, que sofre de atrofia muscular espinal do tipo 1, têm atualizado a página criada para angariarem a verba necessária para comprar o medicamento mais caro do mundo e o único que a pode tratar. "Meus queridos, já atingimos os 394.833€, caminhamos milhões de passos cada vez mais perto do sonho de ver a nossa bebé correr, saltar, crescer saudável sem depender de máquinas para viver. Num dia conseguimos cerca de 228.000€... vocês são mesmo fantásticos", escrevem Carla e Miguel Sande no Facebook. Ainda assim onda de generosidade ainda vai a menos de um quarto do que é preciso para chegar ao medicamento que só está aprovado nos Estados Unidos.

Mas o país continua a mobilizar-se em prol da bebé de dois meses, que se encontra internada no Hospital de Santa Maria, após ter sofrido complicações respiratórias. Em Guimarães, no dia 6 de julho, vai decorrer uma caminhada solidária a favor de Matilde, organizado pelo clube de ginástica Guimagym, que custa 1 euro e reverterá na totalidade para a conta solidária da bebé portuguesa (PT50 0035 0685 00008068 130 56). Na caminhada irão participar os atletas Rosa Mota, Neno e Manuel Fritas Mendes.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O núcleo IRA - Intervenção e Resgate Animal, que se dedica ao resgate de animais vítimas de negligência e maus-tratos anunciou, entretanto, que também vai doar mais de seis mil euros para a Matilde. No anúncio que fizeram da doação, estes ativistas desafiam Cristiano Ronaldo a "arranjar o medicamento para a miúda", que deixarão "tirar uma fotografia connosco de cara destapada"

No Facebook, os responsáveis do IRA, que preferem manter o anonimato, revelaram que os seis mil euros doados foram angariados para aquisição de um novo carro para o resgate de animais e assim "ampliar a atuação para todo o distrito de Lisboa", mas vai servir agora outro objetivo.

A história de Matilde tem mobilizado também muitas figuras públicas. Os pais da bebé estiveram no "Você na TV", da TVI, à conversa com Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes, o que deu uma grande visibilidade às dificuldades que enfrentam no tratamento da criança. Manuel Luís Goucha recorreu às redes sociais, depois do programa, para voltar a apelar: "Esta é a conta que está a receber os donativos: PT50 0035 0685 00008068 130 56 - Caixa Geral de Depósitos. Eu já fiz o meu!"

Outras personalidades associaram-se nas redes sociais, como Tássia Camaro que, no Facebook, escreveu: "Nós, seres humanos, somos irmãos. Matilde precisa da minha ajuda, da vossa ajuda para ter uma qualidade de vida melhor. Não nos custa nada ajudar. Perdemos tanto tempo nas redes sociais, mas neste caso não é perder e sim ganhar, ajudando com o que podemos. Estou a fazer a minha parte. Obrigada."

O jogador do Benfica, Pizzi, também quis associar-se à causa e também no Facebook apelou: "Vamos todos ajudar a Matilde. Esta menina linda tem dois meses e tem uma doença muito rara! Todas as ajudas são importantes. Juntos, conseguimos salvar a Matilde."

Sónia Araújo, apresentadora da RTP, fez o mesmo: "Vamos todos ajudar a Matilde. Esta menina linda tem dois meses e tem uma doença muito rara! Todas as ajudas são importantes. Juntos, conseguimos salvar a Matilde."