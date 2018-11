Mark Zuckerberg demarca-se de acusações anti-semitas

As agruras de Mark Zuckerberg parecem não ter fim. No mais recente episódio de desmandos relacionados com o Facebook, o co-fundador, presidente e CEO da famosa plataforma de partilha de conteúdos viu-se obrigado a convocar à pressa, esta quinta-feira, uma conferência de imprensa para garantir publicamente que "não sabia" que a sua empresa trabalhava com uma companhia de relações públicas "que recorre a propaganda anti-semita".

Na sequência da chuva de críticas acerca da forma como lidou com o caso dos trolls russos infiltrados em contas do Facebook que favoreceram a eleição de Donald Trump, a empresa de Zuckerberg contratou uma firma de relações públicas, a Definers Public Affairs, ligada aos republicanos americanos, para redefinir a sua imagem, mas, de acordo com um artigo do New York Times, publicado esta terça-feira, as coisas não correram da melhor maneira.

A estratégia da Definers foi a de tentar desacreditar as críticas, acusando os seus autores de estarem ligados ao famoso filantropo judeu de origem húngara George Soros. A ação da empresa acabou por ser denunciada esta terça-feira num artigo do New York Times.

"Eu só soube pelo New York Times", afirmou Zuckerberg, citado no The Guardian. E acrescentou: "Assim que tomei conhecimento disso, falei com a nossa equipa e deixámos de trabalhar com essa firma."

De acordo com o extenso artigo do New York Times, que traça toda a história dos acontecimentos que abalaram o gigante das redes sociais desde que se soube da partilha não consentida de dados dos seus utilizadores para fins políticos, os executivos do Facebook "lidaram mal" com a questão: adiaram decisões e a comunicação da situação. E em seguida, prossegue o diário de Nova Iorque, também não enfrentaram bem as críticas, ao contratarem os serviços de uma empresa que assentou a sua estratégia em passar a ideia de que os críticos do Facebook estariam a ser pagos por George Soros.

Nas suas declarações aos jornalistas esta quinta-feira, Mark Zuckerberg garantiu ter "um tremendo respeito por George Soros". O objectivo", disse, citado pelo Guardian, "não foi atacar uma pessoa [George Soros], mas demonstrar que um grupo [o Fredom from Facebook, que surgiu publicamente a encabeçar críticas ao Facebook] que se apresentava a si próprio como um grupo independente foi, na verdade, financiado, e não era um grupo independente".

Tim Miller, da empresa de relações públicas Definer também veio a público demarcar-se de quaisquer posições anti-semitas. "Partilhámos um relatório inteiramente factual sobre o financiamento de um grupo anti-Facebook, e os organizadores do [Instituto] Opens Markets reconheceram que recebem fundos de Soros", escreveu no Twitter, citado pelo Guardian. No mesmo tweet, Tim Miller conclui: "Já defendi Soros de acusações que não se baseavam em factos".