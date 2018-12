Lotaria Clássica do Natal com 52,5 milhões de euros em prémios

Anda à roda dia 26 de dezembro e tem prémios num total de 52,5 milhões de euros. E a sorte grande da Lotaria Cássica do Natal deste ano é de 12,5 milhões de euros.

Cauteleiro em 1936 © Arquivo DN

Formalmente, a Lotaria Clássica do Natal existe há 50 anos, mas a lotaria da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa tem mais de dois séculos e as extrações de dezembro sempre tiveram grande popularidade, como se pode ver em várias fotos no arquivo do DN.

