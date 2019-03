Liceu Francês Charles Lepierre visita o Media Lab

Os estudantes do Liceu Francês Charles Lepierre assistiram a um vídeo inédito e exclusivo sobre o DN, que lhes levantou um pouco o véu sobre a sua origem, projetos e eventos sociais aos quais esteve associado ao longo dos anos, e os portugueses famosos que fizeram parte da sua história. De seguida, os alunos tiveram uma pequena formação sobre jornalismo, onde aprenderam mais sobre a importância das fontes, os critérios que definem uma notícia e como se constrói uma primeira página.

Com estes novos conhecimentos bem frescos na memória, os alunos foram, então, desafiados a serem jornalistas por um dia, escrevendo as suas próprias notícias para a primeira página de um jornal. Apesar das dificuldades de alguns dos estudantes com a língua portuguesa, todos se mostraram muito entusiasmados com a atividade proposta. Antes de encerrarem a sua visita, tiveram ainda a oportunidade de visitar a redação do Diário de Notícias, e puderam ver como funciona o espaço onde trabalham os jornalistas.

O Media Lab é um projeto educativo que promove a literacia mediática com vista a formar cidadãos ativos.