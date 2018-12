Papa vem a Lisboa em 2022 para as Jornadas Mundiais da Juventude

As Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ) de 2022, presididas pelo papa, vão realizar-se em Portugal, anunciou o site Religionline, adiantando que a região de Lisboa "acolherá os atos principais, nomeadamente o fim de semana de celebração.

Segundo a mesma fonte, neste fim de semana de celebração participa "cerca de um milhão de jovens de todo o mundo".

A Religionline, que cita "várias fontes eclesiásticas", afirma que o anúncio oficial será feito no Panamá, nas próximas JMJ, que decorrem de 23 a 27 de janeiro, e nas quais estará presente o cardeal-patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, e outros bispos portugueses, para receberem a passagem de testemunho do papa e do bispo da Cidade do Panamá.

O diretor da pastoral da Juventude afirmou ao DN saber que houve uma candidatura que foi avançada em 2017 pela diocese de Lisboa, mas desconhece que a confirmação por parte do Vaticano, mas "a acontecer será um grande desafio para a Igreja", afirmou Filipe Diniz.

Tomás Virtuoso, que integra as Equipas de Jovens de Nossa Senhora, foi também surpreendido pela notícia que há muito os jovens portugueses esperavam. "Se assim for, será um momento de grande felicidade para a Igreja." Aliás, sublinhou, "só esperávamos que tal fosse anunciado em janeiro nas Jornadas da Juventude que vão decorrer no Panamá."

Segundo ainda o blogue Religionline, o patriarca de Lisboa, deverá estar no Panamá, acompanhado por uma delegação de jovens portugueses e de Lisboa, receberá a cruz das jornadas -- o mais importante símbolo das JMJ, que os jovens do país de acolhimento transportarão e que servirá de centro para diferentes iniciativas, ao longo do tempo de preparação", lê-se no site de informação religiosa católica.

O cardeal-patriarca de Lisboa oficializou o pedido para receber a JMJ no final de 2017 e desde 2012 que em várias reuniões do Conselho Pontifício para os Leigos (CPL), do Vaticano, a hipótese de Portugal tem estado a ser pensada, segundo o 'site'.

As anteriores edições da JMJ realizaram-se em Colónia, na Alemanha, em 2005, Sidney, na Austrália, em 2008, em Madrid, em 2011, com o papa Bento XVI, no Rio de Janeiro, em 2013, e em Cracóvia, na Polónia, em 2016, com o atual pontífice.