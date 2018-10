Já é possível fazer reservas para restaurantes portugueses através do Instagram

O Instagram já permite fazer reservas para restaurantes diretamente na rede social, no âmbito de uma parceria com a plataforma TheFork.

"Agora é possível reservar o seu restaurante preferido diretamente no Instagram, a rede preferida dos "foodies". A parceria também permite que os restaurantes aumentem a sua presença online, sem custos adicionais", pode ler-se num comunicado divulgado pelo TheFork.

Para reservar uma mesa basta ir à página do espaço onde gostava de fazer uma refeição, carregar no botão "reserva", que aparece por cima da grelha de imagens, escolher o dia e a hora pretendidos e indicar o número de pessoas. O procedimento é feito numa página do TheFork que se abre dentro do próprio Instagram.

© Volver de Carne y Alma/Instagram

"Estamos muito orgulhosos desta colaboração, uma das primeiras com a mais importante rede social para os "foodies". É uma excelente oportunidade para promover as reservas online de restaurantes na Europa, expandindo a digitalização do mercado. Graças a esta parceria, o TheFork ajuda os restaurantes a aumentarem a sua presença online e oferece aos utilizadores a possibilidade de marcar diretamente via Instagram. A aliança reforça a nossa posição líder na Europa e no Brasil e aumenta a visibilidade dos restaurantes parceiros na mais famosa comunidade de amantes da gastronomia", disse o fundador e CEO do TheFork, Bertrand Jelensperger.

Assim, os restaurantes portugueses juntam-se aos estabelecimentos de países como a Bélgica, Dinamarca, França, Itália, Suécia, Suíça, Espanha e Brasil que incluem esta funcionalidade, no universo dos cinquenta mil parceiros do TheFork e numa primeira fase do projeto.

"Prevê-se que este número aumente nos próximos meses, à medida que os restaurantes sejam encorajados a adicionar a opção de reserva aos seus perfis", diz Bertrand Jelensperger.

De acordo com o TheFork, existem 280 restaurantes em Portugal que permitem fazer reservas pelo Instagram.