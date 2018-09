Instagram desenvolve aplicação dedicada ao comércio eletrónico

IGTV: vai poder fazer vídeos de uma hora com a nova app do Instagram

O Instagram está a trabalhar numa aplicação que irá permitir aos utilizadores fazerem compras diretamente na rede social. Segundo o The Verge , ainda não há data prevista para o seu lançamento, mas sabe-se que poderá vir a ser denominada IG Shopping.

Em novembro de 2016 a rede social começou a testar uma funcionalidade semelhante, que possibilita a aquisição de produtos através das publicações dos anunciantes e das marcas.

Anteriormente têm sido desenvolvidas para os anunciantes do Instagram ferramentas como o Four Sixty, através do qual as empresas podem pagar para criar galerias de fotos, moderar e agendar conteúdos, entre outras funcionalidades, e o Shopify, com plugins que facilitam a promoção e gestão de negócios baseados na plataforma.

De acordo com a diretora de operações do Facebook Sheryl Sandberg, atualmente o Instagram conta com 25 milhões de contas ligadas a empresas, sendo 2 milhões de anunciantes. Por outro lado, quatro em cada cinco utilizadores seguem negócios, pelo que o desenvolvimento de uma aplicação independente vai facilitar o comércio eletrónico e gerar receitas tanto para as empresas como para a rede social.

No passado a marca já tinha desenvolvido aplicações independentes para os seus serviços, como é o caso da aplicação de mensagens Direct ou o IGTV, um rival do YouTube.