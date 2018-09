Hospitais: seis anos à espera de quem avalie os gestores

Está prevista na lei desde 2012, até a associação que representa os gestores a defende, mas seis anos depois o trabalho dos administradores hospitalares continua sem ser avaliado porque a comissão que teria essa responsabilidade ainda não avançou. No dia em que arranca no Estoril o congresso da Associação Europeia dos Administradores Hospitalares, o líder dos gestores portugueses reforça que é preciso responsabilizar as direções, defendendo mesmo a demissão dos que falham os objetivos.

Quer isso dizer que o presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH) concorda com o ex-ministro Correia de Campos, que em entrevista ao DN afirmou que falta qualidade técnica e há um excesso de nomeações políticas para dirigir os hospitais? "É pior do que isso", responde Alexandre Lourenço. "Mais grave do que afirmar que não têm capacidade técnica é não sabermos se têm ou não, porque não são avaliados. A Comissão Nacional de Avaliação das Administrações Hospitalares está prevista no estatuto do gestor público desde 2012, temos vindo a apelar à sua aplicação, mas ainda não avançou." Quanto à excessiva partidarização dos cargos, o presidente da APAH deixa apenas uma mensagem: "Deve haver maior transparência nas nomeações, a agenda dos gestores deve ser o SNS e não uma agenda partidária."

Estão previstas na lei, por exemplo, penalizações se não forem cumpridos 60% dos objetivos programados, que podem mesmo passar pela destituição dos administradores. Alexandre Lourenço lembra que o sistema de avaliação dos funcionário públicos (o Siadap) não se aplica aos administradores, defendendo que os gestores sejam responsabilizados pelos seus resultados através de contratos. "Temos de incentivar a meritocracia e a responsabilização."

E a oportunidade para que isso aconteça pode estar próxima, depois de o ministro da Saúde ter anunciado, numa entrevista à RTP, que o governo vai lançar um programa, que parte do estatuto do gestor público, para que um quarto dos hospitais tenham autonomia em 2019, com incentivos à gestão, com reforço de investimento e de capacidade de recrutar. "Vamos ver que alguns desses gestores serão os mesmos e o desempenho será totalmente diferente porque eles terão condições, liberdade e autonomia", afirmou Adalberto Campos Fernandes à RTP, onde admitiu que "um enquadramento restritivo, que não dá possibilidade de um gestor exercer as suas competências, é uma limitação".

Um novo modelo de hospital

A profissionalização e a avaliação dos gestores será um dos temas falados no congresso da Associação Europeia dos Administradores Hospitalares, que arrancou nesta quarta-feira no Centro de Congressos do Estoril e termina na sexta-feira. Tema que faz parte de um debate mais abrangente sobre um novo modelo de organização dos hospitais, em que "os gestores de serviços de saúde necessitam de ser dotados de maiores conhecimentos e competências", palavras de lançamento do encontro, detalhadas por Alexandre Lourenço ao DN. "Estamos a discutir com a associação europeia um outro modelo de hospital, mais aberto à comunidade, que não se confina ao espaço do hospital, com mais integração da componente social, para depois dotar as universidades dessas novas competências de formação. Competências que estes gestores não têm."

Segundo o presidente da APAH, o atual modelo de organização dos hospitais, já com meio século, "tem vindo a descurar as alterações que têm sido sentidas a nível de inovação tecnológica, digital, e dos perfis demográficos da população, sendo certo que, em muitos aspetos, ainda se continua a seguir a atividade pela tradição ou pelo costume, em detrimento do conhecimento". Alexandre Lourenço reconhece mesmo que "o nosso modelo organizacional é cada vez mais visto como não confiável, inseguro e propenso ao erro, e não é esse o rumo que queremos seguir".

Já em entrevista à agência Lusa, publicada nesta semana, o presidente da APAH afirmou que é necessário "criar mecanismos de melhoria da experiência dos doentes nos hospitais", levando-os para a gestão hospitalar, primeiro de modo consultivo, ouvindo as suas opiniões e a sua avaliação. "Os serviços de saúde estão organizados de forma diferente dos restantes serviços que a população usa. Os hospitais e os centros de saúde mantêm uma organização que é, muitas vezes, avessa à experiência do doente. Temos de perceber com os doentes que mudanças estruturais têm de existir no sistema", argumenta Alexandre Lourenço. O responsável indicou, a título de exemplo, que não se deve "chamar os doentes para irem todos os dias, em dias diferentes, fazer procedimentos aos hospitais".