Há um desastre climático por semana, alerta a ONU

Há desastres relacionados com o clima a acontecer todas as semanas. Quem o diz é Mami Mizutori, representante especial do secretário-geral das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres, em declarações ao The Guardian . De acordo com esta representante da ONU, embora nem todos atraiam as atenções internacionais, os desastres provocados pela crise climática ocorrem a um ritmo de um por semana, pelo que é necessário preparar os países para os impactos provocados pelas catástrofes naturais.

Podem não ter a atenção que teve o furacão Idai, em Moçambique, ou a seca na Índia, mas, segundo Mami Mizutori, há um grande número de "eventos de menor impacto" que estão a causar mortes, desalojados e sofrimento. E estão a ocorrer a um ritmo muito mais rápido do que estava previsto, alerta. "Isto não é sobre o futuro. É sobre hoje", sublinhou.

Na opinião da representante da ONU, é necessário falar mais sobre "adaptação" e "resiliência". A adaptação à crise climática precisa de investimento no imediato, alertou, destacando que não pode continuar a ser vista como um problema de longo prazo.

De acordo com as estimativas, os desastres climáticos têm um custo aproximado de 520 mil milhões de dólares por ano (463 mil milhões de euros). Se for feito o cálculo para os próximos 20 anos, as estimativas mostram que o custo de estruturas que resistam aos efeitos do aquecimento global corresponde a 3% do custo das catástrofes nesse período.

Para Mami, "os investidores não estão a fazer o suficiente" na adaptação à nova realidade, que implica novas infraestruturas, como habitações, redes ferroviárias e rodoviárias, fábricas e redes de abastecimento de água e energia menos vulneráveis a secas, tempestades, inundações e outras condições atmosféricas extremas.

Mami Mizutori considera que as atenções têm estado centradas na diminuição das emissões de gases com efeitos de estufa, porque existia a ideia que, se houvesse um investimento maior na adaptação às novas condições climatéricas, a luta contra as emissões podia ser descurada. Mas a responsável diz que não há tempo para esse tipo de discussões. "Precisamos de olhar para os riscos de não investir em resiliência", disse ao Guardian.

Se fossem feitos avisos com antecedência e se as infraestruturas estivessem preparadas, os impactos dos desastres naturais seriam mais pequenos do que aqueles que se têm registado. A representante da ONU considera que os padrões de construção devem ser atualizados, por exemplo. No seu entender, é necessária uma visão "mais holística" dos riscos.