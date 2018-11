Google fica com app de dados de doentes e gera receios de abuso

A notícia chegou esta semana através de um comunicado da Deep Mind, a empresa inglesa de inteligência artificial na área da saúde comprada em 2014 pela Google: a gigante californiana vai tomar conta da Streams, uma app desenvolvida pela Deep Mind para partilhar informações sobre o historial clínico dos doentes com hospitais do National Health Service (NHS, o equivalente ao nosso SNS), e transformá-la numa espécie de assistente para médicos e enfermeiros de todo o mundo. Problema: o laboratório inglês comprometeu-se no passado a nunca tornar disponível a informação dos doentes, que deve ser gerida apenas pelos hospitais, a serviços da Google, o que agora pode acontecer, receiam os críticos do negócio.

"Isto é completamente inaceitável. A Deep Mind prometeu repetida e incondicionalmente nunca ligar informação intima e identificável de saúde das pessoas à Google. Agora foi anunciado...exatamente isso. Isto não é transparência, é demolição de confiança", reagiu no Twitter uma advogada especialista em leis de privacidade, Julia Powles, que acompanhou o desenvolvimento da Streams, cujo historial de controvérsia já vem de trás.

No verão do ano passado, o comissário da informação do Reino Unido, ligado ao Parlamento, concluiu que os ensaios ligados ao desenvolvimento da Streams violaram as leis de privacidade ao não informar os utentes sobre o destino dos seus dados. Entre os receios envolvidos nesta mudança estão a utilização destes dados para fins comerciais.

Agora, em resposta às críticas e como já fez no passado, a Deep Mind garante à BBC que os "dados dos doentes ficam sob estrito controlo dos hospitais parceiros do NHS e as decisões sobre o seu uso continuam a caber-lhes. A mudança para a Google não afeta isso". Já a Google não aborda a polémica sobre a proteção dos dados e refere que esta reestruturação vai permitir que a aplicação que se tornou imagem de marca da Deep Mind possa ser aproveitada à escala global.

A Streams foi criada para ajudar os médicos a acederem rapidamente a informações de utentes, como testes de sangue e problemas de saúde anteriores. Numa primeira fase destinava-se apenas a doentes com problemas renais, mas depois foi generalizada a outras doenças. A parceria abrange já uma dezena de hospitais do serviço nacional de saúde inglês.