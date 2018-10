A Google anunciou na última segunda-feira o lançamento do "Project Stream", um serviço que permite aos seus utilizadores jogarem diretamente a partir do Chrome.

O nome do primeiro título já está escolhido: Assassin's Creed Odyssey. Os utilizadores vão poder usufruir do videojogo de forma gratuita e ilimitada através do Google Chrome, independentemente de possuírem um computador de mesa ou um portátil de baixa qualidade.

De acordo com informações avançadas pela Google no seu blogue, o "Project Stream" é um serviço experimental de streaming que procura trazer os jogos de vídeo para o browser, prometendo uma interação quase instantânea com o controlo do jogo, e sem que hajam perdas no grafismo.

Para jogar basta que dois requisitos sejam cumpridos: ter mais de 17 anos e possuir uma ligação à Internet com uma velocidade mínima de 25Mbps. Para já, o serviço está a ser testado apenas nos EUA, porém, no próximo dia 05 de outubro, sexta-feira, decorrerá o seu lançamento mundial, e a partir daí serão revelados mais detalhes.

Assim, através deste projeto a Google procura concorrer com empresas ligadas ao mundo dos videojogos, como é o caso da Sony, da Microsoft e da Nintendo.