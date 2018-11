Global Media Group lidera audiências em Portugal. DN subiu dois lugares no ranking

O ranking de outubro do netAudience posiciona o Grupo, detentor de marcas como Diário de Notícias, o Jornal de Notícias, O Jogo e a TSF, entre outras marcas, na liderança entre os grupos de media nacionais, com 3,4 milhões de utilizadores únicos não duplicados.

Neste mês, o Diário de Notícias apresentou uma performance de crescimento, aumentando 145 mil utilizadores, o que permitiu subir dois lugares no ranking. Com 1,6 milhões de utilizadores únicos, o DN ultrapassou o Record e a SIC (com 1,5M e 1,4M, respetivamente).

Ainda no segmento de informação geral, o Jornal de Notícias apresentou em outubro 2,1 milhões de utilizadores únicos não duplicados, refletindo um aumento face ao período anterior (setembro) de 164 mil utilizadores.

A marca económica do grupo, o Dinheiro Vivo, com 1 milhão de utilizadores únicos, cresceu também no mês de outubro conquistando mais 125 mil utilizadores.

Uma subida de 4 posições no ranking marca a performance em outubro da marca de informação de rádio do grupo TSF com a conquista de 237 mil utilizadores, obtendo assim 0,8 milhões de utilizadores únicos não duplicados.