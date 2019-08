Fitness Hut vai abrir mais 9 ginásios em Portugal este ano

O Viva Gym Group, que adquiriu o Fitness Hut em 2018, prevê abrir mais nove ginásios em Portugal este ano, com investimento médio de 1,5 milhões de euros cada um, disse o presidente da empresa.

"Contamos inaugurar 18 ginásios este ano, nove em Portugal e nove em Espanha e no próximo ano queremos abrir mais 18 ginásios", adiantou Juan del Rio, detalhando que Espanha deverá ficar com uma maior fatia de aberturas em 2020.

O líder da empresa, detida pelo fundo britânico Bridges Ventures, adiantou que a empresa emprega mais de 400 pessoas em Portugal e que investe cerca de 1,5 milhões de euros na abertura de cada ginásio.

Juan del Rio destacou que, apesar de a aquisição ter acontecido há um ano e meio, "foram inaugurados 15 ginásios novos em Portugal", em vez de parar para "examinar e explorar" o negócio que tinham comprado.

Segundo o presidente do Viva Gym Group, a estratégia passou por criar um grupo ibérico "com mais de 250 mil sócios" e espera terminar este ano com 80 ginásios em Portugal e Espanha.

Para 2020, o grupo espera ultrapassar os 100 ginásios na Península Ibérica.

De acordo com informação enviada pelo grupo à Lusa, o Viva Gym Group conta com 68 ginásios, 40 em Portugal e 28 em Espanha, sendo que o grupo contabiliza mais de 150 mil sócios inscritos em Portugal e 100 mil no país vizinho.

A abertura de novas unidades fez com que a faturação do grupo tenha aumentado 27%, para 77 milhões de euros. Em 2018, o volume de negócios era de mais de 60 milhões de euros, uma subida de 21% em relação a 2017.

O grupo prevê, nos próximos três anos superar os 450 mil sócios e os 120 clubes na Península Ibérica.

Para cumprir os seus objetivos, o grupo delineou um plano de expansão que passou por consolidar a sua presença no País Basco, em Barcelona, Madrid, Valencia e Saragoça. Em Portugal, estão planeadas ainda para este ano mais quatro aberturas - duas na área da Grande Lisboa, um no Centro e outra no Norte do país, de acordo com o grupo.

O grupo Viva Gym foi fundado em 2011 em Espanha, tendo o Bridges Fund Management adquirido uma participação maioritária na empresa em 2015.

O Fitness Hut tem atualmente uma rede de 40 ginásios em Portugal.