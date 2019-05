As imprecisões e incoerências na declaração de António Costa

"Troca-tintas". Depois do chumbo do tempo dos professores, todos culpam todos

O cancelamento da greve às avaliações do próximo mês, depois de as organizações sindicais de professores terem decidido optar por outras estratégias na luta pela contagem integral do tempo de serviço congelado, é aplaudido pelos representantes dos pais e dos diretores das escolas.

Para Filinto Lima, da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP), a decisão dos sindicato "é uma atitude coerente" com o discurso que os seus dirigentes têm feito nos últimos tempos e que, além de garantir mais tranquilidade na reta final do ano letivo, poderá ter um impacto positivo na imagem dos docentes junto da opinião pública.