"Sistemas a falhar" nos centros de saúde há três semanas

Um bluff só vence se o adversário ceder e desistir. A sua substância é pura intimidação. A única forma de enfrentar um bluff é manter-se em jogo até à revelação final das cartas. Hoje a União Europeia enfrenta dois monumentais bluffs políticos, na Grã-Bretanha e em Itália. A lógica exige que Bruxelas se limite a seguir serenamente as regras, esperando que se esfumem estes desafios vácuos. O caso italiano é o mais patente e mais fácil. O governo de Roma, que ameaça violar as regras orçamentais europeias, não tem sequer um par na mão. A dissipação das últimas décadas, que elevou a dívida pública a 130% do produto, a sexta mais elevada do mundo (pior até do que a portuguesa, agora no décimo lugar, com 121%), colocou o país à mercê dos credores nacionais e internacionais. A confiança deles é a única forma de manter o Estado a funcionar. Para se financiar, com qualquer défice, precisa sempre da confiança dos mercados, a qual depende crucialmente da chancela europeia. Com o Orçamento chumbado no Ecofin, a crise será grave e súbita, mas local, não geral. Por isso, a bravata dos extremistas no poder não passa de encenação para a plateia, sem real credibilidade.