Facebook fecha centenas de páginas para combater desinformação e manipulação

De acordo com a empresa, as contas removidas infringiam as regras da plataforma contra conteúdo e spam "não autênticos". Na sua maioria, tratavam-se de "fábricas de anúncios" que fingiam ser fóruns de debate político, explicou a rede social.

O fundador e presidente do Facebook, Mark Zuckerberg, disse recentemente que a rede social está "melhor preparada" contra as tentativas de interferência, a semanas das eleições intercalares de novembro nos EUA.