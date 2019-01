Facebook bloqueia ferramentas que monitorizam propaganda política

Pessoas com mais de 65 anos partilham mais notícias falsas no Facebook

Enquanto o Facebook anuncia a criação de mecanismos para evitar desinformação e notícias falsas, a ProPublica revela que a rede social de Mark Zuckerberg bloqueou várias aplicações que, de forma independente, monitorizavam a propaganda política na plataforma.

As ferramentas bloqueadas - ProPublica, Mozilla e Who Targets Me - deixaram de funcionar este mês, na sequência das mudanças introduzidas pelo Facebook. Ao monitorizar a forma como as campanhas são veiculadas na rede social, estas aplicações poderiam denunciar situações irregulares.

De acordo com a ProPublica, há um ano e meio que a organização tem vindo a construir um banco de dados de anúncios políticos e dos segmentos da população que os anunciantes pagam para atingir. Para isso, contou com a colaboração de milhares de voluntários, que instalaram uma extensão nos seus navegadores.

Segundo os responsáveis pelo Facebook, esta foi apenas uma atualização de rotina, que pretende evitar o mau uso dessas informações, com vista a aumentar a privacidade e a segurança dos utilizadores.

Depois de pequenos ajustes que já tinham interferido com o funcionamento da ferramenta, o Facebook bloqueou a capacidade de a ProPublica ter acesso à informação sobre a segmentação de anúncios.

Só este mês, a organização detetou quatro anúncios políticos, que entretanto foram cancelados pela rede social após denúncia.

Em entrevista ao Mashable, Richard Tofel, presidente do ProPublica, disse que acredita que o Facebook quer "desativar ferramentas que proporcionam maior transparência na propaganda política do que eles desejam permitir". A plataforma alega que quer prevenir "potenciais abusos", mas, segundo o responsável, não cita quaisquer evidências de problemas que tenham resultado da utilização das aplicações.

Embora o Facebook tenha a sua base de dados sobre propaganda política, esta só está disponível nos EUA, Brasil e Reino Unido, e não contém informação sobre a segmentação usada nos anúncios.

Esta terça-feira, as plataformas Google e Facebook afirmaram, em Bruxelas, que estão a tomar medidas para evitar notícias falsas ('fake news'), nomeadamente durante a campanha para as eleições europeias de maio, criando mecanismos de verificação da informação.

Thomas Myrup Kristensen, responsável pela representação da Facebook em Bruxelas, anunciou na ocasião que esta plataforma vai criar "um código de conduta para a Europa sobre a propaganda política". Recentemente, a plataforma também contratou 30 mil pessoas para trabalhar só na área dos conteúdos, na verificação de dados.

"Assim será possível ver quem são os anunciantes e quanto dinheiro gastaram", explicou, falando numa aposta "na transparência".

Sublinhando a necessidade de criar ferramentas de educação digital para os cidadãos, Thomas Myrup Kristensen notou que o Facebook quer que "todos os utilizadores sejam capazes de fazer 'fact check' [verificação dos dados]".

"Tudo tem a ver com a literacia mediática. Precisamos de 'fact checkers' profissionais, mas também de cidadãos críticos", referiu.

Segundo o Mashable, o Facebook deverá lançar uma nova ferramenta de transparência em junho, mas ainda não são conhecidos pormenores sobre a mesma.