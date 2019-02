Externato Primário Rainha Santa conhece o Diário de Notícias

A escola começou por assistir a um vídeo que conta a história dos 154 anos do Diário de Notícias e ficaram surpreendidos com a participação do jornal na construção do monumento em homenagem ao Marquês de Pombal. Os alunos mostraram-se muito curiosos e fizeram várias perguntas acerca dos profissionais envolvidos no jornalismo.

Depois de aprenderem a estrutura de uma notícia, foi proposta aos estudantes - do primeiro ao quarto ano - a montagem de uma primeira página do DN. Apesar de alguns estarem ainda a dar os primeiros passos na aprendizagem da escrita e da leitura, conseguiram realizar com sucesso as atividades preparadas. Um dos pontos altos da visita chegou perto do fim, quando foram todos conhecer a redação do DN e puderam ver, de perto, o trabalho desenvolvido pelos jornalistas.

O Media Lab é um projeto educativo que promove a literacia mediática e a participação cívica ativa.