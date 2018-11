Externato de S. José e Lycée Français Charles Lapierre visitam o Media Lab DN

O Media Lab DN recebeu, esta segunda-feira de manhã, os alunos do 6.º ano do Externato de S. José para mais um workshop. À tarde, foram os "jornalistas" do 8.º do Lycée Français Charles Lepierre que puseram mãos à obra e elaboraram as suas próprias primeiras páginas.

Para além de uma formação inicial sobre os princípios básicas da escrita jornalística, os alunos assistiram a um vídeo sobre a fundação do jornal e a sua evolução até à actualidade. Com este vídeo, o aluno Vasco Paixão, que "adorava ser jornalista", diz ter ficado "a saber mais sobre a história do Diário de Notícias".

Depois da preparação teórica, os jovens dividiram-se em grupos e puderam ganhar alguma inspiração vendo os verdadeiros profissionais em acção no seu local de trabalho. Os grupos encarregues de escrever primeiras páginas visitaram a redacção do DN, inteirando-se assim do funcionamento diário de um jornal generalista semanal. Já os estudantes que estavam responsáveis por criar noticiários em rádio tiveram oportunidade de conhecer os estúdios da TSF, onde, para além de ver as instalações, assistiram ao noticiário das 11h em directo. "Gostei muito de participar na rádio TSF e espero voltar outro dia", diz a aluna Inês Travassos, para quem este foi este o ponto alto da visita.

De seguida, puseram em prática tudo aquilo que aprenderam. Criaram os seus noticiários em rádio e redigiram as suas primeiras páginas, usando como fontes o Diário de Notícias e a TSF online.

O sentimento final dos alunos que participaram na atividade foi de satisfação e entusiasmo. A aluna Maria do Carmo Coutinho diz que aprendeu "muito" e quer regressar e a jovem Benedita Vale considerou a visita "divertida, interessante e educativa".

O Media ​​​​​​​Lab é um projeto educativo para promover a literacia mediática com vista a formar cidadãos ativos.