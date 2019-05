Europa "consome demasiados recursos naturais"

Não se aguarda um final de ano letivo calmo nas escolas portuguesas. Os professores já afiam as facas, com Mário Nogueira renascido das cinzas de uma luta partidária em que jogou mais do que devia e perdeu mais do que podia, mas que, por ter havido quem fosse mais trapalhão, acabou por ter uma derrota com sabor a vitória. Os professores, por seu lado, terão visto no gorar dos seus intentos a força de que precisavam para endurecer a luta? E manterão uma luta de greves tradicionais, graves mas sem incomodar muito? Ou aprenderam no clima radical de chora-que-logo-bebes (a imaginária aldeia onde nasceu João sem Medo, protagonista do livro homónimo de José Gomes Ferreira)? Veremos, e provavelmente em breve, uma vez que a época de exames está à porta.