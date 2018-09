Euromilhões acumula jackpot e Totoloto sai pela quinta vez este ano

Veja os números do Euromilhões e saiba se está milionário

Em dia de super jackpot no Euromilhões - 130 milhões para o concurso desta sexta-feira, dia 21 - acabou por ser um apostador do Totoloto a ser o "vencedor" da semana.

Isto porque na noite de quarta-feira (dia 19) saiu 1,9 milhões de euros a um apostador que jogou no Totoloto e acertou nos cinco números mais o número da sorte sorteados (1-3-4-24-38+5).

Segundo os dados fornecidos pela Santa Casa da Misericórdia ao DN esta foi a quinta vez este ano que o primeiro prémio deste jogo foi atribuído.

Esta informação é conhecida na noite em que o sorteio do Euromilhões não conheceu nenhuma aposta certeira nos cinco números e duas estrelas sorteados tanto em Portugal como na Europa.

A chave sorteada foi 5-7-21-25-37 + 3-4 e como não ninguém acertou o prémio do concurso de terça-feira será de 138 milhões de euros.

Em Portugal já saíram dois primeiros prémios no concurso do Euromilhões este ano (61 milhões de euros em março em Famalicão e um apostador de Vila Real recebeu 37 milhões em junho pois dividiu o prémio com um boletim colocado em Espanha).

Quanto ao Totobola, em 2018 já foram distribuídos mais de 11 milhões de prémios desde janeiro até ao momento sendo Lisboa, Porto e Braga os distritos onde mais apostadores ganham verbas superiores a cinco mil euros.

O maior prémio de sempre atribuído em 28 de outubro de 2015 quando a aposta certeira rendeu cerca de 19 milhões de euros.