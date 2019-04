Estudantes de Santarém visitam o Media Lab DN

Os alunos da Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos Dr. António Chora Barroso - Riachos, em Torres Novas, visitaram, na tarde desta terça-feira, o Media Lab do Diário de Notícias, nas Torres de Lisboa.

Os estudantes, do distrito de Santarém, começaram por assistir a um vídeo exclusivo do DN, que lhes permitiu saber um pouco mais sobre a história do jornal, projetos de responsabilidade social em que esteve envolvido e figuras portuguesas ilustres que lhe estiveram associadas. Os alunos tiveram, depois, uma formação sobre jornalismo, onde aprenderam, por exemplo, como funciona o local de trabalho dos jornalistas e como é feita a primeira página de um jornal.

De seguida, os jovens puderam pôr em prática os conhecimentos adquiridos. Dividindo-se em dois grupos, alguns participaram numa atividade de rádio, elaborando as suas próprias notícias, que foram depois gravadas, e os restantes dedicaram-se à construção de uma primeira página de um jornal, que foi impressa para levarem consigo.

Antes do regresso a casa, os grupos tiveram ainda a oportunidade de visitar a redação do Diário de Notícias, onde puderam perceber, in loco, como trabalham os jornalistas e esclarecer algumas das dúvidas e curiosidades que surgiram.

O Media Lab é um projeto educativo que promove a literacia mediática e a participação cívica ativa.